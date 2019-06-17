Донбасс сегодня: Киев мощно «поздравил» Донецк, ВСУ несут потери, в ЛНР сбили беспилотник

Донбасс, 17 июня. ВСУ подвергли Донецк мощному обстрелу. Киев готовит провокации с привлечением СМИ. Украинские бойцы сводят счеты с жизнью. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки на территории Донецкой и Луганской народных республик наблюдались массированные удары из тяжелого вооружения украинских войск по населенным пунктам. Так, по сообщению представительства СЦКК в ЛНР, из минометов обстреляны поселки Фрунзе и Смелое.

Донецкая народная республика целый день находилась под огнем украинской армии. Обстрелам подверглись Донецк и Спартак, Зайцево и Докучаевск, несколько сел на южном направлении. ВСУ использовали гранатометы и минометы, а село Спартак подверглось артиллерийскому удару из гаубиц калибром 122 мм. Режим тишины по заявлению представительства СЦКК в ДНР был нарушен Украиной 18 раз.

В конце дня завершающим аккордом незаконных действий киевских силовиков стал обстрел северной окраины Донецка в районе Донецкого аэропорта. Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов сообщил, что силами украинских вооруженных формирований в указанном районе с 9 часов вечера велся мощный огонь из нескольких видов вооружения – минометов калибрами 82 и 120 мм, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов. Попаданиями снарядов повреждено два жилых дома в Киевском районе Донецка и в селе Веселое.

Факт вечернего обстрела, который был отчетливо слышен даже в центральных и удаленных от центра районах Донецка, подтверждают местные жители. Пользователи социальных сетей указывают, что такого количества «прилетов» снарядов, не было слышно с 2015 года.

Киев готовит «правильную» картинку с фронтов Донбасса

Накануне управление Народной милиции ДНР заявляло о том, что главнокомандующий ООС Александр Сырский планирует имитацию обстрела по частям ВСУ и жилому сектору в Авдеевке, якобы произведенного военными оборонного ведомства республики. В подтверждение информации, озвученной официальным представителем Эдуардом Басуриным, жители Авдеевки, находящейся под контролем Украины, сообщили в УНМ ДНР о том, что в городе действительно появились украинские журналисты известных телевизионных каналов и замечена повышенная активность военного автотранспорта.

Разведданные подтверждаются и заявлением военных ЛНР о том, что в районе дислокации 25-й бригады ВСУ появились представители украинских телеканалов. Как сообщает офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, корреспонденты прибыли для создания постановочных сюжетов на линии фронта с целью обвинить силы сопротивления Луганска в нарушениях минских договоренностей в части прекращении огня.

Примечательно, что обострение активных военных действий со стороны киевских силовиков и привлечение тележурналистов к провокациям, предваряют очередную встречу контактной группы в Минске 19 июня. Сильные обстрелы со стороны «защитников» Украины накануне заседаний в Минске уже не первый год отмечают мирные жители по обе стороны конфликта.

Военнослужащие украинской армии устали

В июне разведке ЛНР стало известно о трех случаях сведения счетов с жизнью военнослужащими в 30-й, 14-й и 54-й бригадах ВСУ. О происшествиях на своем брифинге рассказал представитель пресс-службы УНМ Иван Филипоненко.

В первом случае солдат, охранявший склады с боеприпасами, перестал выходить на связь, а позднее был найден мертвым. В части проводится расследование произошедшего случая.

Во втором случае подчиненный солдат попросил руководящего комбрига предоставить отпуск по семейным обстоятельствам. Однако тот решил, что за трехдневный отпуск боец должен заплатить 10 тысяч гривен. Ввиду отсутствия требуемой суммы военнослужащий сначала написал предсмертную записку, а потом покончил с собой, решив таким образом все свои семейные проблемы. Вряд ли семья самоубийцы узнает истинную причину смерти своего близкого человека.

Также накануне стало известно еще об одном факте самоубийства в рядах 54-й бригады, дислоцирующейся в районе Попасной. Военнослужащий, находясь в состоянии острой алкогольной интоксикации, свел счеты с жизнью из-за несправедливого отношения руководства бригады и неуставных отношений.

Беспилотник сбит бойцами ЛНР

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, проводящий разведывательную фото и видео фиксацию расположения вооруженных сил ЛНР, сбит в районе поселка Голубовский вблизи Кировска.

БПЛА «Фантом» был выпущен в полет со стороны Попасной, где дислоцируется 14-я механизированная бригада ВСУ. В настоящий момент, извлеченные из аппарата материалы изучаются профильными специалистами.

Напомним, отчеты ОБСЕ продолжают фиксировать использование киевской стороной конфликта воздушных летательных аппаратов, в целях проведения разведки.