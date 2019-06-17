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Песков прокомментировал протесты в Гонконге

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Песков прокомментировал протесты в Гонконге

Москва, 17 июня. Кремль прокомментировал акции протеста, которые прошли в Гонконге, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«Вы знаете, это внутреннее дело Китая, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Безусловно. Это внутреннее дело Китая, в более общем контексте, де-юре. И, безусловно, мы не собираемся в это вмешиваться». 

В минувшее воскресенье сотни тысяч жителей Гонконга вышли на улицы. Демонстранты устроили акцию в знак протеста против готовящегося законопроекта об экстрадиции на основную часть Китая разыскиваемых там подозреваемых.

Изначально акция проходила мирно, на после полуночи часть радикально настроенных участников отказалась расходиться и попыталась штурмовать задние парламента. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить против зачинщиков беспорядков баллончики с перцовым газом и резиновые дубинки.

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Автор: Игорь Лукьянов
© 2019 Федеральное агентство новостей
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