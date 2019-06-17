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Песков рассказал, чем будет заниматься Бабич в МЭР

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Песков рассказал, чем будет заниматься Бабич в МЭР

Москва, 17 мая. Михаил Бабич продолжит заниматься интеграционной тематикой на посту замглавы Минэкономразвития РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Михаила Бабича заместителем министра экономического развития России. Ранее Бабич был послом РФ в Белоруссии.

Песков, комментируя назначение, сообщил, что новый замглавы МЭР продолжит заниматься интеграционной тематикой. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Михаил Бабич будет заниматься координацией и организацией работы в данном направлении. 

«Мы знаем, что у Бабича достаточно высокий уровень экспертизы в этой области, которую он, конечно, сможет использовать на благо ускорения интеграционных процессов», — резюмировал Песков.

Напомним, послом России в Белоруссии стал Михаил Мезенцев. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 30 апреля.

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Автор: Регина Пак
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