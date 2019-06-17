Песков рассказал о желании британских бизнесменов разморозить отношения с РФ

Москва, 17 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных переговорах лидеров РФ и Великобритании на G20 в Осаке, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пескова попросили прокомментировать материал The Guardian, в котором утверждается, что власти Великобритании хотят разморозить отношения с Россией. По информации журналистов, Лондон даже рассматривает вариант проведения встречи президента России Владимира Путина и британского премьера Терезы Мэй на саммите G20 в Осаке. Представителя Кремля попросили ответить, возможны ли эти переговоры.

«Пока информации на этот счет нет, я не могу это как-то прокомментировать, — констатировал пресс-секретарь российского президента. — Вы знаете, что были встречи с представителями британского бизнеса. На этих встречах, действительно, речь шла об абсурдности ситуации, когда отношения находятся в таком свернутом характере. Главное, что это противоречит интересам этого самого бизнеса — и российского, и британского. Действительно, такие разговоры были, но ничего конкретного я сказать не могу».

Ранее Песков не исключил короткой встречи Путина и американского президента Дональда Трампа «на ногах» на саммите G20. Напомним, ранее президент США заявил на своей странице в Twitter, что хотел бы встретиться с российским лидером на международной мероприятии в Осаге.