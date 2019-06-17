Гудков: лгун, провокатор и подпольный богач

Уже пролетевший в прошлом году с выборами мэры Москвы оппозиционный деятель Дмитрий Гудков снова решил попытать счастья в политике. Он зарегистрировался в кандидаты в Мосгордуму по округу № 5 и теперь пытается собрать подписи жителей в свою поддержку.

Оппозиционные издания пишут, что это честный и открытый, семейный, но при этом толерантный, очень переживающий за судьбу страны и россиян. Каков же на самом деле Дмитрий Гудков? Уж точно не такой, каким его представляют.

Глава 1. Антикоррупционер с «недвижкой»

Уже несколько лет как общественный деятель Гудков указывает на то, что из недвижимости у него только вот эта относительно скромная квартира стоимостью всего лишь 19 миллионов рублей.

Скромно жить безработному общественнику не запретишь. Впрочем, сознательные граждане нашли еще немного недвижимости, видимо, припрятанной на черный день. И не где-нибудь, а прямо в центре британской столицы.

Квартира площадью 137 «квадратов» включает огромную гостиную, три спальни, две ванные и две гардеробные комнаты. Жилой комплекс Abell & Cleland окружает большой сад, а хозяева квартир имеют доступ к охраняемой парковке, тренажерному залу, бассейну, сауне, SPA-центру и даже залу для конференций.

Жилплощадь в элитном доме в центре Лондона ни в одной из деклараций Дмитрия Гудкова не указана. Хотя общественность могут возмутить потраченные на нее на чужбине 2,5 миллиона фунтов стерлингов, что в переводе на рубли — без малого 220 миллионов. Зато в соседях у кандидата от «Партии перемен» английский парламент и весьма известная по фильмам про Джеймса Бонда английская спецслужба СИС/МИ-6. Впрочем, о соседях и причинах такого соседства — чуть позже. А пока давайте еще раз посмотрим на небольшую и уютную обитель скромного борца за наши с вами права и свободы.

Молодого честного политика притягивает не только Туманный Альбион. Вот в этом милом доме посреди одного из курортов Болгарии Золотые пески он купил себе немаленькие апартаменты. Примерная стоимость — 1,4 миллиона евро. Вполне заслуженная, ведь находятся они в элитном районе, где и земля золотая, и строительство не дешевое. Мы ни на что не указываем, но подумайте сами.

Всего этого, увы, тоже нет в официальных декларациях Гудкова. Напомним, что свою политическую карьеру господин Гудков построил на обличении иностранной недвижимости, принадлежащей чиновникам и депутатам от «Единой России». Но тут другое дело. Геннадий Гудков, защищая сына, в свое время указал, что вся недвижимость куплена на «личные деньги». На какие именно — история умалчивает. Кстати, сам Дмитрий на тот момент не скрывал, что владеет элитными апартаментами в Болгарии, а его годовой доход только в 2014-м составил 26 миллионов рублей. В декларации об этом тоже нет ни слова.

Ну, это все мелочи. Большинство экспертов сходится на том, что немалые, особенно — по российским меркам, доходы ему уже тогда приносила политическая деятельность. Причем — антироссийская.

Глава 2. Гудков Ее Величества

Почти так же, как размышлять о неправильности российской власти и социальной несправедливости, Дмитрий любит летать. Причем не в Крым или на Сахалин. Муниципальный чиновник и борец с коррупцией предпочитает заграницу. А что поделать? Как говорится, положение обязывает. Только вот совсем не депутатское.

Только в течение 2016-2017 годов Дмитрий Гудков многократно ездил в Брюссель, Варшаву, Мюнхен, Прагу, Нью-Йорк, Рим, Милан и другие «центры влияния» на Западе, неизменно указывая в качестве целей своих поездок «туризм». Однако для политологов и экспертов нет никакого секрета в том, чем объясняется подобная «туристическая» активность Гудкова. Проанализировав график его перелетов летом и осенью 2017-го, легко предположить, что он долго и подробно консультировался с зарубежными «партнерами» по поводу проведения муниципальных выборов в Москве в сентябре 2017-го. Кроме того, Гудков — регулярный участник различных форумов и конференций, носящих откровенно антироссийский характер.

Знакомьтесь, Тоби Гати. Американка, президент Международной стратегической консалтинговой компании TTG Global LLC, член совета директоров Американо-российского делового совета. Ну, это снаружи. А в глубине — опытный работник спецслужб США, ранее официально занимавшая должность помощника госсекретаря по разведке и исследованиям. И с ней неофициально, даже весьма панибратски, разговаривает обычный российский общественник. О чем же? Конечно же, о том, какие плохие россияне и российские власти. Создается впечатление, что Гудков не общается, а отчитывается. Отчитывается перед вышестоящим начальством.

Гудков никогда не говорит о россиянах, как о соотечественниках. А в целом, если заглянуть в его социальные сети, то политику откровенно не нравятся такие понятия, как патриотизм, единство, присоединение Крыма, Кавказ. Отличный набор для готового диссидента. Впрочем, дальше еще интересней.

Многие знают, что Михаил Ходорковский уже немало времени потратил на то, чтобы как можно подробнее рассказать своим американским партнерам, как в России все плохо. Дмитрий, оказывается, с ним давно и плотно общается. Может быть, у них одни и те же кураторы? К тому же, митинги сейчас в моде. И это удовольствие — весьма недешевое, даже для миллионера и потенциального секретного агента западных спецслужб. Возможно.

«Понятно, что там встретился со всеми, с Ходорковским тоже. Я этого вообще не скрываю. Меня встречали в аэропорту, все дела», — признавался Дмитрий на встрече с журналисткой одного испанского медиахолдинга.

Гудков пообещал ей помочь организовать оппозиционные СМИ по всей России. Телеканал, сайт — да все, что душе угодно. Ну, а что Россия? В России все плохо. Хороший только сам Гудков. И он ждет крушения режима.

«Если отбросить все внутренние конфликты, то у оппозиции есть две стратегии. Первая — это игнорировать все легальные инструменты (не участвовать в любых выборах, бойкотировать все, что только можно). И добиваться крушения действующего режима — в надежде, что он рухнет сам по себе. Это такая стратегия уличных протестов», — открыто говорит общественник.

Неудивительно, что Дмитрий Гудков еще 5-6 лет назад заработал себе репутацию «предателя и изменника Родины». Например, за откровенно антироссийское выступление, причем — не где-нибудь, а в Сенате США. Напомним, в марте 2013-го Гудков отправился в Америку, где принял участие в конференции «Отношения США, ЕС и России на фоне путинских репрессий» в американском Сенате. В своем докладе Гудков в пух и прах раскритиковал систему власти в России. После чего призвал американцев «помочь Владимиру Путину в борьбе с коррупцией». Как? Скорее всего, с помощью новой «оранжевой революции».

«Я готов выйти на баррикады, когда это будет нужно», — комментирует он свою позицию испанской журналистке Пилар Бонет.

Себя же Дмитрий называет новым политическим мессией. Человеком, который объединит оппозицию.

«Я со своей стороны готов выступить в рядах демократов парламентарием, который готов общаться со всеми. И с Навальным, и с Ходорковским, и с «Яблоком», и с «Парнасом». Я готов выполнять дипломатическую миссию», — продолжает он хвастаться перед Пилар Бонет.

А теперь давайте вспомним про озвученных ранее лондонских соседей общественника из одной небезызвестной спецслужбы. Так вот оказывается, что американских «знакомств» ему не хватает. Поэтому он дружит еще и с англичанами. Посещает их мероприятия и семинары. И каждый раз перед протестными акциями в России. В кругу силовиков это называется «работать в обе руки».

Глава 3. Плохой оппозиционный мальчик

Впрочем, Дмитрий — защитник не только европейских и демократических, но и семейных ценностей. Если верить его постам в социальных сетях, то жена и сын для него превыше всего, чем он часто козыряет перед оппонентами, выкладывая семейные фото в социальных сетях. Но, как говорится, тот, кто соврал раз, соврет и еще раз. И на этот раз — перед дорогой супругой.

Вряд ли эти кадры когда-либо попадут в Facebook. Глубоко за полночь. Машина с номерами нашего героя подбирает двух девушек на Кутузовском проезде. Для тех, кто не знает — здесь находится один из популярнейших салонов по оказанию интимных услуг. Высаживаются дамы уже перед Кусинена, 21. Это домашний адрес Гудкова. Ничего не значит, скажете вы?

Вот только журналисты смогли найти этих девушек на сайте одного из московских борделей. И мало того — даже смогли назначить одной из них встречу.

Правда, на вопросе о политике девушка начинает убегать от журналиста. Неудивительно, ведь рынок vip-услуг держится на тайне. Но то, что это именно она садилась в машину той ночью, дама отрицать не стала. Кстати, Дмитрий в свое время развелся с первой женой из-за романа с секретаршей. Она теперь новая миссис Гудкова. Но, по всей видимости, кое-какие привычки все еще остались. И явно — не семейные.

Кстати, единственный авторитет для политика в семье — это отец. Он же, по слухам, и руководит основными действиями своего сына: объясняет, кому продаваться, а кому нет. Поэтому риторика Гудкова и делает такие лихие виражи, как в случаях с Яшиным или Навальным. Ну, а объединение с изгнанной из оппозиции Ксенией Собчак — это вообще отдельный номер, от которого московские либералы до сих пор не могут оправиться. Только посмотрите, как различаются слова однопартийцев по всем ключевым вопросам.

Как говорится, «мы такие разные, но все-таки мы вместе». Неудивительно, что в рядах российской оппозиции Гудкова чаще всего презирают. Даже набрать людей на митинги — задача для него уже давно не идейная, а финансовая. Кстати, озвученные политические перспективы Гудкова — скорее, его фантазии, чем реальность. Несколько лет назад его «отсекли» от «Яблока» вроде бы по формальным причинам — из-за членства в другой партии — «Гражданская инициатива». Как разъяснили тогда в «Яблоке», «представители других партий не могут быть участниками праймериз . По закону, одна партия не вправе выдвигать кандидатом члена другой партии». Затем в какой-то момент Гудкову было предложено приостановить членство и в «Гражданской инициативе», которая объявила о реорганизации в «Партию перемен» во главе с Дмитрием Гудковым и Ксений Собчак. Он остался в ее рядах.

Несмотря на тяжкий груз предательств, обвинений в «кидании» своих партнеров, темные истории с недвижимостью, теневыми доходами и прочие «подвиги», Дмитрий Гудков, похоже, не собирается сходить с российской политической сцены. Вместе с Собчак (к которой у экспертов также есть немало вопросов по поводу финансовой и политической «чистоты») он намерен по-прежнему изображать «пламенного оппозиционера», «борца с коррупцией» и «защитника интересов рядовых россиян». Хотя на деле Гудков не является ни тем, ни другим, ни третьим.

Глава 4. Мусорный кандидат

Гудков — закоренелый хайпожор: он не упускает возможности попиариться на темах, активно муссирующихся в Сети спонсируемой Западом оппозицией. И даже поковыряться в мусоре.

Так, некоторое время назад он бросился бороться с воображаемой свалкой в Подмосковье.

Активно тиражируя у себя в Telegram-канале видео с места, где некие граждане противостоят законным изыскательным работам, он поднял гвалт в СМИ, выставив себя борцом за интересы простых граждан. Понятно, что борется Гудков только за свои и спонсорские интересы. Так, на митинг в Сергиевом Посаде, куда он активно созывал единомышленников, желающих помитинговать против действующей власти, сам он так и не приехал.

На протестных мероприятиях, как водится, задержали самых активных провокаторов, но сам Гудков спокойно понаблюдал за этим из Москвы, так как делать грязную работу своими руками ему не к лицу.