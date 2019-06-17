Москва, 17 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал утверждение газеты The New York Times о том, что США в течение последнего года стали активнее пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков подчеркнул, что эти сообщения были опровергнуты президентом США Дональдом Трампом.

«Но если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности, скажем так, всех признаков кибервойны и кибервоенных действий в отношении РФ», — добавил российский чиновник.

Москва неоднократно говорила, что российские стратегически важные области экономики не раз подвергались и подвергаются всевозможным атакам из-за рубежа, напомнил представитель Кремля.

«К сожалению, можно это констатировать, — сказал пресс-секретарь главы российского государства. — И мы неоднократно говорили о том, что наши соответствующие ведомства постоянно ведут с этим борьбу, чтобы не допустить какого-либо вреда нашей экономике от этих атак».

Песков также напомнил, что российская сторона неоднократно пыталась инициировать международное сотрудничество с тем, чтобы совместно противодействовать любым проявлениям киберпреступности. Однако Соединенные Штаты на это предложение никак не реагировали, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее СМИ со ссылкой на New York Times сообщили, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Трамп опроверг эти сведения и назвал авторов статьи «врагами народа». По словам лидера США, публикация подобной «неправдивой истории» — «фактически государственной изменой некогда великой газеты». В издании заявил, что такого рода заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с материалом до ее выхода.