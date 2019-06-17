Песков не исключил встречу Путина и Трампа «на ногах» в Осаке

Москва, 17 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил короткой встречи Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа «на ногах» на саммите G20, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Никаких новостей (со стороны американцев) относительно возможных полноформатных встреч президентов Путина и Трампа в Осаке нет», — заявил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что несмотря на это, исключать встречу Путина и Трампа «на ногах» нельзя, ведь оба будут принимать участие в мероприятиях в Осаке.