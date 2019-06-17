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Песков не исключил встречу Путина и Трампа «на ногах» в Осаке

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Песков не исключил встречу Путина и Трампа «на ногах» в Осаке

Москва, 17 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил короткой встречи Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа «на ногах» на саммите G20, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Никаких новостей (со стороны американцев) относительно возможных полноформатных встреч президентов Путина и Трампа в Осаке нет», — заявил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что несмотря на это, исключать встречу Путина и Трампа «на ногах» нельзя, ведь оба будут принимать участие в мероприятиях в Осаке.

«Но это не будет являться полноформатной встречей», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

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Автор: Анна Клименко
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