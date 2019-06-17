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«Спартак» согласен отпустить Зе Луиша в «Порту»

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«Спартак» согласен отпустить Зе Луиша в «Порту»

Москва, 17 июня. По информации Федерального агентства новостей, столичный «Спартак» готов продать нападающего Зе Луиша в «Порту».

По словам источников, российский и португальские клубы находятся в продвинутой стадии переговоров, стороны обсуждают детали трансфера.

Отмечается, что стороны, вероятнее всего, согласуют стоимость сделки. Сообщается, что она составит около 13 млн евро: эта сумма устраивает оба клуба. Сам футболист также заинтересован в переходе в португальский клуб.

Зе Луиш перешел в «Спартак» летом 2015 года из «Браги» за 6,5 млн евро. В текущем сезоне 28-летний футболист провел за красно-белых 36 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. Текущее соглашение игрока сборной Кабо-Верде со «Спартаком» действует до лета 2021 года.

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Автор: Сергей Петров
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