Шаляпин показал пикантное видео с Цымбалюк-Романовской

Москва, 17 июня. Российский эстрадный певец Прохор Шаляпин показал поклонникам, как он со своей возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской спасается от жары в Москве.

Музыкант опубликовал в Instagram пикантный ролик с бывшей женой актера и режиссера Армена Джигарханяна. На кадрах Цымбалюк-Романовская и Шаляпин нежатся в ванной с пеной, держат в руках по бокалу вина и вазочку с клубникой.

Певец призналась, что именно так он с 40-летней пианисткой проводит время, когда на улице стоит невыносимая жара.

«Включаем ванну, джакузи, напускаем пену и пьем шампанское с летней краснодарской клубничкой», — сказал 35-летний артист.

Звезда шоу-бизнеса в свою очередь подметила, что у Шаляпина красивые бокалы.

В конце ролика певец признался в любви к своим подписчикам и пожелал всем такого же счастья.

Напомним, сообщения о романе Шаляпина и Цымбалюк-Романовской стали появляться еще летом прошлого года. В августе пианистку заметили в компании эстрадного певца. Цымбалюк-Романовская и Шаляпин на протяжении долгого времени утверждали, что их связывает только дружба.