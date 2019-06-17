Путин завершает подготовку к прямой линии с гражданами

Москва, 17 июня. Президент РФ Владимир Путин вернулся из поездки в Киргизию и Таджикистан. Сегодня российский лидер вступает в финальную стадию подготовки к прямой линии с гражданами, которая стартует 20 июня в 12.00, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме того, 17 июня у Путина может состояться международный телефонный разговор. Также запланированы некоторые внутренние встречи.

Президент России продолжает практику общения с лидерами парламентских фракций — сегодня Путин встречается с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Встреча пройдет в публичном формате.

«В основном сегодня президент концентрируется на подготовке к прямой линии», — отметил Песков.

Ранее телеканал «Россия-24» сообщил, что к прямой линии с Путиным поступило более 600 тысяч вопросов. Большая часть обращений пришлась на телефонные звонки. На втором месте оказались вопросы, отправленные через sms-сообщения. Третью строчку заняли обращения через мобильное приложение.

Напомним, прямая линия с президентом РФ пройдет в 17-й раз. Впервые общение с народом в таком формате состоялось в 2001 году. Трансляцию предстоящей прямой линии с президентом будут вести ведущие федеральные телеканалы и радиостанции: Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», ОТР (с сурдопереводом), «Радио России», «Маяк» и «Вести FM». Федеральное агентство новостей организует текстовую онлайн-трансляцию, оперативно информируя читателей о содержании общения Путина с гражданами России.