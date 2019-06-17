Пугачева приобрела участок на Кузьминском кладбище в Москве

Москва, 17 июня. Российская певица Алла Пугачева приобрела участок около могилы брата на Кузьминском кладбище. Пугачева начала готовиться к собственным похоронам.

В эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ стало известно, что скульпторы уже начали работу по созданию эскизов фамильного склепа. Специалисты предлагают исполнительнице разные варианты оформления. Как уточнили эксперты, в создании склепа может быть использован такой же герб или вензель как на фасаде дома Аллы Пугачевой.

Напомним, Пугачевой 15 апреля исполнилось 70 лет. Президент России Владимир Путин поздравил певицу, композитора, народную артистку СССР Аллу Пугачеву с юбилеем. По словам главы государства, талант и неординарные вокальные данные помогли исполнительнице подняться «на вершину эстрадного Олимпа». Путин также отметил яркий артистический темперамент и работоспособность артистки. Он напомнил, что Пугачева снискала всенародную славу и стала любимой певицей нескольких поколений россиян. Он уточнил, что Пугачева открыла многим талантливым исполнителям дорогу на большую сцену. Глава государства считает, что она является для многих российских певцов «эталоном профессионализма и преданности избранному делу».

Артистка ранее не раз признавалась, что не любит праздновать дни рождения, однако друзья звезды заранее арендовали ресторан на Рублевке на 20 апреля. 17 апреля прошел большой юбилейный концерт исполнительницы. Причем зрители юбилейного концерта Аллы Пугачевой остались недовольны звуковым сопровождением.

Ранее Пугачева рассказала, что раньше никогда не переслушивала свои песни, чтобы не расстраиваться. По данным издания «Газета.ru», Пугачева уточнила, что слушать свои песни ей было тяжело, потому, что что она — максималистка, и всегда требовала от себя большего. Примадонна знала, что и как должна была спеть, и расстраивалась, если результат ее не устраивал.

Пугачева добавила, что решилась прослушать свои песни только спустя 10 лет после ухода со сцены. Она подчеркнула, что в итоге осталась довольна. При этом одна из песен даже заставила примадонну всплакнуть.