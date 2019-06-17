Старший сын экс-вратаря СКА Соколова очнулся в больнице

Санкт-Петербург, 17 июня. Старший сын легендарного экс-вратаря СКА Максима Соколова очнулся в больнице. Состояние Соколова-младшего врачи оценивают как тяжелое.

«Максим пришел в себя. Но он все еще в крайне тяжелом состоянии, поэтому ничего не говорит о произошедшем», — сообщил источник газеты KP.RU.

Его младшего брата Арсения уже допросили следователи. Но мальчик путался в показаниях и предоставил следователям очень противоречивую информацию.

«Поэтому он задержан по подозрению в убийстве. Старшего Максима допросить невозможно, поэтому, возможно, младший решил переложить вину на него», — добавил другой источник издания.

Сам экс-вратарь СКА находится в шоковом состоянии. Со своей женой он прожил в браке 20 лет.

Напомним, тело женщины было найдено в их доме в поселке Романовка под Петербургом. Рядом с ней был обнаружен 18-летний Максим. Его госпитализировали во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу. Медики диагностировали у подростка колото-резаные ранения шеи, левосторонний пневмоторакс, сочетанную травму, резаные ранения обоих кистей и колотое ранения груди. Как уточняет НСН, 15-летний брат Максима заявил, что ударил брата ножом из мести, когда понял, что мать мертва.

Оба брата учатся в частной школе «Ювента». По словам их одноклассников и учителей, ребята разительно отличаются друг от друга по характеру. У Максима нет проблем с учебой, он очень прилежный и тактичный, а вот у Арсения, по мнению школьников, есть странности, пишет Infox.