В Ливии сформируют новый кабмин в случае взятия Триполи

Триполи, 17 июня. В случае взятия Триполи военными ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара будет создано новое правительство, состав которого предложат на одобрение парламенту. Об этом сообщил советник председателя Палаты депутатов Абдель Керим аль-Марьями.

«Будет сформировано правительство национального единства, в которое войдут представители всех слоев ливийского общества. Состав правительства будет предложен на утверждение парламентом», — рассказал он.

По его словам, ключевой целью будущего кабинета министров станет подготовка к парламентским и президентским выборам, передает РИА Новости.

Большая часть избранного ливийского парламента заседает на востоке государства и поддерживает силы маршала Хафтара, которые в течение двух месяцев предпринимают попытки взять под свой контроль расположенную на западе страны столицу Триполи. В столице продолжает работать признанное международным сообществом правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, созданное по результатам международной конференции в Марокко в 2015 году. Однако правительство Сарраджа де-факто утратило контроль над большей частью страны.

Аль-Марьями обратил внимание на то, что после окончания битвы за Триполи «будет покончено с соглашением, подписанным в Марокко», которое стало базой для формирования действующего в Триполи правительства.