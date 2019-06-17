ФАС возбудила дело против Burger King из-за оскорбительной рекламы

Москва, 17 июня. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в отношении сети фаст-фуда Burger King. Компания может получить штраф за неэтичную рекламу, сообщает пресс-служба столичного УФАС.

Внимание сотрудников антимонопольной службы привлекли слоганы, созвучные с обсценной лексикой, которые использовались для рекламы продуктов с куриным мясом. Кроме того, Burger King делал массовую рассылку по электронной почте, в которой потребителям предлагали раздать электронные баллы за кофе в форме, звучащей как нецензурное выражение.

Московское УФАС вынесло слоганы на обсуждение экспертного совета по рекламе. Подавляющим большинством слоганы были признаны неэтичными. По мнению специалистов, в рекламе Burger King можно усмотреть непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы. Кроме того, ведомство напоминает о части 6 статьи 5 Закона о рекламе, которая запрещает использование бранных слов.

Руководитель московского УФАС Армен Ханян рассказал, что намеки на нецензурную лексику довольно часто присутствуют в слоганах сети фаст-фуда.

«В одном из случаев, реклама распространялась в виде плакатов на витринах ресторанов Burger King и была доступна, в том числе, и маленьким детям. Мы считаем рекламу Burger King оскорбительной и будем с ней бороться», — заявил глава столичного ведомства.

Дело Burger King будет рассматриваться 26 июня. Если вина компании будет доказана, за каждое нарушение сеть фаст-фуда заплатит штраф до 500 тысяч рублей, сообщает News.ru.