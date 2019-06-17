Названа причина, по которой клиника «СОГАЗ» отказалась принимать старшего сына тренера СКА



Санкт-Петербург, 17 июня. Клиника «СОГАЗ» отказалась принимать старшего сына тренера молодежной хоккейной команды «СКА-1946» Максима Соколова, получившего тяжелые ножевые ранения, поскольку у нее нет возможности принимать такого тяжелого больного, сообщил источник Федерального агентства новостей в здравоохранении.

На прошлой неделе стало известно, что бывший голкипер СКА, а ныне тренер молодежной хоккейной команды «СКА-1946» изъявил желание перевезти старшего сына из Всеволожской межрайонной больницы в клинику «СОГАЗ».

Клиника «СОГАЗ» на протяжении восьми лет предоставляет комплексное медицинское обслуживание футболистам ФК «Зенит» и «Зенит-2», а также медосмотр для хоккеистов СКА, именно поэтому Соколов-старший и хотел перевезти сюда сына. Но если вначале врачи вообще не рекомендовали парня перевозить из-за тяжести состояния, то когда он пришел в себя отказ пришел от «СОГАЗ».

Как стало известно Федеральному агентству новостей от источника в здравоохранении, в клинике «СОГАЗ» заявили, что не имеют возможностей принять такого тяжелого больного. У Максима при поступлении были диагностированы два колото-резаные ранения шеи, левосторонний пневмоторакс, сочетанная травма, резаные ранения обоих кистей и колотые ранения груди.

Напомним, 13 июня в районе часа дня в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района была убита жена Максима Соколова – Ирина, а ее старший сын получил тяжелые ранения. По подозрению в убийстве задержан младший брат Максима. Сам 15-летний подросток утверждает, что именно Максим убил мать, а он лишь защищался. Подросток задержан и сейчас находится в ИВС Санкт-Петербурга. 15 июня следователь выходил в суд с ходатайством об избрании меры пресечения юноше, но суд продлил его задержание на 72 часа.