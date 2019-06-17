В Крыму объяснили интерес украинцев к российскому гражданству

Крымский политолог Владимир Джаралла уверен, что гражданство Российской Федерации становится очень привлекательным для жителей Украины.

Ранее в пресс-центре МВД России сообщили, что больше ста родившихся в Крыму и Севастополе украинцев, покинувших территорию полуострова до марта 2014 года, решили обратиться за получением гражданства РФ. При этом речь также идет о детях, супругах и родителях всех желающих. В общей сложности 125 человек подали документы, рассмотрение которых займет порядка трех месяцев.

«До настоящего времени решения по результатам рассмотрения таких заявлений территориальными органами МВД России не принимались, паспорта гражданина Российской Федерации не выдавались», — отмечается в пресс-релизе.

Комментируя ситуацию, крымский политолог Владимир Джаралла в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что в настоящее время Россия стала страной, очень привлекательной для проживания, поэтому желание бывших жителей полуострова вполне оправдано.

«Теперь быть гражданином нашей страны более почетно, чем это было раньше. К тому же у украинцев сейчас общая тенденция — иметь сразу два гражданства, ведь с точки зрения обычного человека это дает неоспоримые плюсы: можно ездить работать в Европу и жить при этом в России. Вот только есть нюанс — конституция Украины запрещает иметь двойное гражданство, однако этот пункт неоднократно нарушался представителями украинской элиты. Легендарный пример — это господин Коломойский (украинский олигарх Игорь Коломойский — прим. ФАН), у которого их три, не считая еще вида на жительство, которых тоже наберется несколько», — говорит эксперт.

Жители Украины при выборе гражданства исходят из того, что кажется им наиболее правильным и удобным. В своей стране, которая вот уже пять лет находится в состоянии гражданской войны, многие украинцы не видят перспектив развития, поэтому российское подданство становится для них все более привлекательным.

«Большинство украинцев все больше теряет надежду на то, что на территории Украины вообще возможна государственность. Вот они и выбирают гражданство России, вот чем диктуются их действия. Россия стала привлекательной для иностранных граждан», — заключил эксперт.

Напомним, на прошлой неделе первые жители ДНР прибыли за получением российского гражданства. В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в ДНР и ЛНР переходит границы.