Цукерберг зарегистрируется в «Одноклассниках»

Сестра основателя Facebook Рэнди Цукерберг в октябре этого года примет участие в крупнейшем образовательном форуме в Санкт-Петербурге, где ей предложат зарегистрироваться в социальной сети «Одноклассники». Об этом сообщила пресс-служба университета «Синергия», выступившего организатором мероприятия.

«Ключевая идея социальных сетей — это объединение людей со всего земного шара в одно глобальное сообщество. Поэтому я еду в Россию на Synergy Global Forum, чтобы поделиться с российскими предпринимателями ключами от дверей, за которыми хранится информация о достижении высоких результатов. Мы поговорим о том, благодаря чему Facebook занимает лидирующие позиции, и о том, как ставить перед собой глобальные цели и каким образом их добиваться», — комментирует свой приезд Рэнди.

Основатель и генеральный директор Zuckerberg Media Рэнди Цукерберг выступит 4 октября 2019 года на Synergy Global Forum. Ежегодный форум пройдет на «Газпром Арене» и соберет около 50 тыс. человек со всей России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Рэнди Цукерберг планирует поделиться с российскими слушателями своим опытом по использованию социальных сетей для достижения успеха.

Сестра основателя Facebook Марка Рэнди Цукерберг — предприниматель, инвестор и автор бестселлеров. Она помогала брату в разработке и создании Facebook, а после основала и собственную корпорацию Zuckerberg Media.

«Рэнди Цукерберг — не просто сестра легендарного основателя Facebook, но еще и бизнесвумен. Мы надеемся, что ее пример вдохновит наших предпринимателей на то, чтобы освоить законы стремительной цифровизации мира», — поделился Вадим Лобов, президент корпорации «Синергия».

Хедлайнером форума в этом году станет знаменитый голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, на одной сцене с ним выступят строительный магнат Грант Кардон, миллиардер и совладелец «Технониколь» Игорь Рыбаков и другие известные спикеры.

Всего более 200 спикеров выступят с историями своего успеха и практическими советами о том, как достигать масштабных целей в жизни и в бизнесе. «Большая цель достижима» — такой слоган организаторы выбрали для события в этом году.