СМИ сообщили о деталях крещения первенца принца Гарри и Меган Маркл

Лондон, 17 июня. Сын британского принца Гарри и его жены — герцогини Сассекской Меган — будет крещен в той же часовне, что и его отец. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

По данным издания, церемония крещения состоится храме Святого Георгия в Виндзоре в следующем месяце, когда Арчи исполнится два месяца. Мальчика планируют одеть в точную копию старинного кружевного платья, которое королева Виктория использовала для крещения своего первого ребенка. Как пишет Daily Mail, одежду впервые использовали в 1841 году, с того момента в ней крестили 62 королевских ребенка, в том числе и принца Гарри в 1984 году. Правда, сегодня оригинальное королевское платье может порваться из-за изношенности, поэтому с прошлого года используют его точный дубликат.

Невзирая на предыдущие нарушения большого количества королевских традиций, которые были допущены Гарри и Меган, крещение пройдет по устоявшимся обычаям.

Таблоид также сообщает, что королева Великобритании Елизавета II будет отсутствовать на торжестве по причине других дел. Она ранее пропускала крещение третьего ребенка Уильяма — принца Луи.

Уточняется, что крещение станет вторым появлением Арчи на публике после рождения. В первый раз его показали через 48 часов после появления на свет, затем в Сети появлялся только снимок его ножек в День матери.

Как сообщала «Газета.Ru», первенец родился у принца Гарри и его супруги Меган Маркл 6 мая 2019 года. Ребенка назвали Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.