В Госдуме предупредили Польшу о последствиях размещения американских войск

Польша, размещая на своей территории американских военных, должна осознавать последствия такого решения. Об этом Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

Восточный фланг НАТО

Польша разместит у себя командование войск Соединенных Штатов на восточном фланге Североатлантического альянса. Такое заявление сделал польский министр обороны Мариуш Блашак.

Политик выразил уверенность, что подобные решения якобы значительно увеличат безопасность Польши из-за угрозы глобального военного конфликта.

«Возможный захватчик понимает, что нарушение границ Польши, нападение на Польшу означает не локальный, а глобальный конфликт», — заявил Блашак.

Цель для ответного удара

Как отметил депутат Юрий Швыткин, Россия владеет информацией, что тысяча американских военнослужащих будут переброшены в Польшу. Варшава сегодня агрессивную, воинственную политику в отношении РФ.

«Польша становится заложником непродуманной и деструктивной политики со стороны руководства. Эта страна сегодня пытается перехватить пальму первенства в Евросоюзе и показать свою преданность и Соединенным Штатами, и негативному курсу по отношению к нашему государству. Варшаве надо понимать, что в случае нанесения нами ответного удара одним из главных объектов будет Польша. Поэтому они должны осознавать всю ответственность», — пояснил Юрий Швыткин.

Депутат отметил, что действия Польши не способствуют выстраиванию конструктивного диалога и ведут к дестабилизации обстановки в регионе.

Напомним, президенты Соединенных Штатов и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда 12 июня подписали декларацию о военном сотрудничестве. США разместят на польской территории эскадрилью разведывательных беспилотников. Кроме того, Соединенные Штаты хотят увеличить численность американских военнослужащих.

Варшава обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру, а также построить военный аэродром, который можно было бы использовать при переброске сил «для учений и на непредвиденный случай».