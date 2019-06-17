В Кремле назвали резонансной ситуацию в Чемодановке

Москва, 17 июня. В Кремле считают резонансной ситуацию в селе Чемодановка Пензенской области, связанной с массовой дракой. Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, в Кремле известно о том, что происходит в указанном населенном пункте.

«Это резонансная ситуация. И когда президент Путин был в Таджикистане, ему докладывалось, когда все это случилось. Но что касается причин произошедшего, то здесь все-таки надо говорить правоохранительным органам», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор удалил ложные данные по конфликту в Чемодановке. Вся информация, которую генеральная прокуратура признала фальшивой, в настоящее время удалена из социальных сетей.

Провести проверку «вбросов» в Сети у компетентных органов потребовал глава Пензенской области Иван Белозерцев. По словам руководителя региона, в соцсетях массово распространяется фейковая информация, поэтому надзорные органы должны это пресечь в соответствии с законом о борьбе с фейковыми новостями.

Напомним, конфликт, переросший в массовые беспорядки и драку, вспыхнул в Чемодановке 13 июня. В итоге от полученных травм скончался один 34-летний местный житель, еще один пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщала «Газета.Ru», в соцсетях появлялись сообщения о том, что причиной массовой драки якобы стало то, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. При этом глава Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила в эфире НСН, что причиной беспорядков якобы стал конфликт детей на пруду, а местные жители сами пришли в дом цыган и затеяли драку.