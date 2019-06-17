Украинцев ждут отчеты за каждую копейку банковских переводов и каждый грамм посылок из РФ

Фискальное ведомство Украины (ГФС) объявило о реализации программы налогообложения поступлений в адрес жителей территории от Ужгорода до Мариуполя денежных и товарных средств из Российской Федерации.

Как утверждает руководство структуры, нововведение, предусматривающее декларирование «даже копейки из соответствующей прибыли», гарантирует украинской казне доход в сотни тысяч американских долларов. В ряде регионов Украины данный «пилотный проект» уже принес свои плоды. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Жительнице Киевской области Анне Николаевне пришлось пройти через крайне неприятную для нее процедуру. В одном из почтовых отделений пожилую женщину, пенсионерку настоятельно попросили показать содержимое полученной ею бандероли из Курска. Когда оказалось, что в пакете лежат новые наручные часы и золотая цепочка, сотрудник отделения предложил адресату заполнить соответствующую налоговую декларацию.

«Мне сказали, что я должна буду заплатить пошлину на полученный товар, а эта пошлина составляет половину моей пенсии», — сказала Анна Николаевна в доверительной беседе с корреспондентом ФАН.

Упомянутого сотрудника явно не впечатлило даже то обстоятельство, что часы предназначались ее сыну в качестве подарка ко дню рождения, а золотое украшение еще несколько месяцев назад по международному каталогу заказывала ее невестка. В итоге принимать бандероль женщина отказалась.

В не менее неприятную историю попал и черниговский предприниматель Руслан В., имевший неосторожность расплатиться за услуги российской транспортной компании личной банковской картой. В финансовом учреждении у бизнесмена потребовали предъявить необходимые накладные и документы, свидетельствующие о том, что указанная сделка была заключена с соблюдением международного законодательства.

Возникшее недоразумение было исчерпано лишь после того, как Руслан заплатил налог на предоставленные услуги, причем вся сумма налога ушла на украинские фискальные счета.

«В обоих случаях нет ничего удивительного, — подчеркнул в комментарии Федеральному агентству новостей юрист Валерий Трошин. — С 3 июня нынешнего года на Украине начали действовать новые правила снятия или перевода (трансфера) банковских средств, а с 10 июня получатели посылок из России обязаны отчитываться за каждую копейку, переданную в посылке или той же бандероли.

Таким образом украинские чиновники намерены продемонстрировать мировому сообществу свою приверженность определенным правилам Европейского союза. Рядовые граждане будут отчитываться за каждую копейку и каждый грамм посылки, отправленных из Российской Федерации. Даже по самым скромным подсчетам, уже к концу 2019 года эти меры привлекут в бюджет более полумиллиона долларов».

Предполагается, что в обозримом будущем кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о систематизации процесса соответствующего налогообложения, а нынешние действующие тарифы на «товарно-денежные операции граждан» с Россией значительно повысятся.

По словам Трошина, нововведение не будет распространяться на транзакции из стран ЕС. Дескать, в Объединенной Европе все необходимые в таких случаях расходы и налоги уже внесены в стоимость отправки денег и посылок.

В украинском сегменте Всемирной паутины к новшеству отнеслись спокойно.

«Лично я теперь буду чаще бывать дома и самостоятельно передавать подарки и деньги своим родным, — резюмировал один из пользователей популярного форума. — Поверьте, и без того пустой [украинской] казне от меня ничего не достанется. Не надо было выгонять меня в Россию, где я сегодня прилично живу».

Несмотря на то что впоследствии этот пост был удален, свое одобрение его автору успели выразить сотни пользователей Интернета.

Тем временем Руслан В. объявил о намерении обжаловать в суде предоставленное банком право проверять обладателей банковских карт на «чистоту доходов». Судиться с государством из-за «курской бандероли» Анна Николаевна не собирается.