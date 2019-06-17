Копенгаген, 17 июня. Одержавшая победу на парламентских выборах социал-демократическая партия Дании считает необходимым вернуться к проблеме проекта «Северный поток — 2».

Как сообщают датские средства массовой информации, парламентарии просят уточнить позицию Копенгагена по этому вопросу. Представитель министерства иностранных дел Дании Ник Хеккеруп заявил, что ведомство должно провести оценку ситуации, и уже на основании ее вынести финальное решение.

СМИ сообщили, что Дания может пересмотреть позицию по проекту «Северный поток — 2». Как пишет агентство Bloomberg, в социал-демократической партии по-прежнему настроены против проекта газопровода, но депутаты перестали требовать запретить «Северный поток — 2». В внешнеполитическом ведомстве допустили возможность пересмотра отрицательной позиции по проекту строительства газопровода — в зависимости от результатов работы министерства.

Ранее социал-демократы, находившиеся в оппозиции, призывали правительство не допустить прокладку газопровода «Северный поток — 2» через датские воды.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через Балтийское море от российского побережья до Германии.

Реализация проекта идет успешно, на данный момент уложены около 300 километров трубопровода. Обе ветки трубопроводы должны быть построены до конца 2019 года, а поставки газа по нему предположительной начнутся с января 2020 года. Российский газопровод «Северный поток — 2» начнет работу через год — с 1 января 2020 года, сообщил в воскресенье глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

Наиболее активно против строительства «Северного потока — 2» выступают Украина и США. Киев опасается, что после ввода в эксплуатацию газопровода Украина лишится транзита российского газа. В связи с этим украинские власти заявляют, что проект якобы угрожает энергетической безопасности Европы.

В Москве неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» исключительно бизнес-проект.

Ранее Европарламент принял обновленную директиву, распространяющую правила газового рынка Европейского союза на трубопроводы, проложенные из государств, не входящих в ЕС.