Знак «Город бесов» убрали с въезда в Екатеринбург

Екатеринбург, 17 июня. Табличку «Город бесов», установленную на въезде в Екатеринбург, демонтировали. Знак заметили утром 17 июня на въезде со стороны аэропорта «Кольцово».

Табличку демонтировали по предписанию автоинспекции. Как сообщили РИА Новости в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за самовольную установку дорожных знаков предусмотрен штраф до десяти тысяч рублей.

На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов». Не фейк — ее уже успели отснять с разных углов разные людиhttps://t.co/rVZV8x9wUb pic.twitter.com/qMl0fLExuH — The Village Екб (@thevillageekb) June 17, 2019

Очевидцы в социальных сетях рассказали, что, помимо таблички, в Екатеринбурге также появились наклейки с надписью «Город бесов» на автобусных остановках и столбах.

Напомним, в мае телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «городом бесов» в эфире радиостанции «Вести FM». Причиной резкого высказывания журналиста стали акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере возле театра драмы. Власти столицы Урала заявили, что проведут опрос горожан об их отношении к возведению храма. Кроме того, мэрия собрала предложения граждан по новому месту строительства.

16 июня было опубликовано заявление митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, который сообщил, что храм Святой Екатерины не будут строить в любом сквере или парке. Представитель РПЦ отметил, что строительство не должно становиться причиной для раздора. В епархии выразили благодарность жителям Екатеринбурга, которые направили свои мысли и предложения о месте размещения собора, а также заверили в том, что для строительства найдут достойное место.