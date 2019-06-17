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Знак «Город бесов» убрали с въезда в Екатеринбург

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Знак «Город бесов» убрали с въезда в Екатеринбург

Екатеринбург, 17 июня. Табличку «Город бесов», установленную на въезде в Екатеринбург, демонтировали. Знак заметили утром 17 июня на въезде со стороны аэропорта «Кольцово».

Табличку демонтировали по предписанию автоинспекции. Как сообщили РИА Новости в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за самовольную установку дорожных знаков предусмотрен штраф до десяти тысяч рублей.

Очевидцы в социальных сетях рассказали, что, помимо таблички, в Екатеринбурге также появились наклейки с надписью «Город бесов» на автобусных остановках и столбах.

Напомним, в мае телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «городом бесов» в эфире радиостанции «Вести FM». Причиной резкого высказывания журналиста стали акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере возле театра драмы. Власти столицы Урала заявили, что проведут опрос горожан об их отношении к возведению храма. Кроме того, мэрия собрала предложения граждан по новому месту строительства.

16 июня было опубликовано заявление митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, который сообщил, что храм Святой Екатерины не будут строить в любом сквере или парке. Представитель РПЦ отметил, что строительство не должно становиться причиной для раздора. В епархии выразили благодарность жителям Екатеринбурга, которые направили свои мысли и предложения о месте размещения собора, а также заверили в том, что для строительства найдут достойное место.

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Автор: Василиса Бойко
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