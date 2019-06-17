Сирия, 17 июня. 12 человек погибли в результате обстрела «Ан-Нусры»*** к югу от Алеппо. Курды понесли потери в результате вылазок ИГИЛ1 в Хасаке. Боевики продолжают провоцировать стычки с САА в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелу боевиков у города Аль-Касабия на юге Идлиба; вступили в перестрелку с джихадистами в Эс-Сувейде.

«Тахрир Аш-Шам»: открыла огонь по деревне Аль-Вахди на юге от Алеппо, погибли мирные жители.

«Исламское государство»1: предприняло вылазку на позиции курдов в провинции Дейр-эз-Зор; организовало подрыв автомобиля SDF**** на юге Хасаки.

Курды: арестовали ряд мирных жителей в поселении Хаваидж Аль-Бумасиа в Дейр-эз-Зоре; подверглись нападению неизвестных в Хасаке.

Провинция Алеппо

Исламисты вооруженной оппозиции в очередной раз открыли огонь по подконтрольным правительственным силам территориям на юге от административного центра региона. Агентство новостей Al Manar News сообщает о том, что боевики террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, обстреляли деревню Аль-Вахди, что привело к гибели 12 и ранению более 15 гражданских лиц. Раненные были доставлены в ближайшую больницу. Отмечается, что многие из них получили серьезные травмы. Напомним, исламистские бандгруппы базируются в западных районах провинции. Несмотря на неоднократные попытки сирийских властей прийти к мирному урегулированию конфликта, джихадисты продолжают провоцировать столкновения на линии разграничения сил сторон.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» (SDF) продолжили проводить рейды в оккупированных районах Дейр-эз-Зора. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), курдские радикалы задержали ряд мирных жителей в деревне Хаваидж Аль-Бумасиа по подозрению в связях с террористами «Исламского государства». Как известно, в последнее время в регионе участились случаи вылазок так называемых спящих ячеек «Исламского государства», однако под арестом SDF зачастую оказываются безосновательно обвиненные граждане.

Между тем курды пережили новое нападение неизвестных вблизи населенного пункта Брейха на востоке провинции. Группа вооруженных людей атаковала автомобиль «демократической армии», в результате чего погибли или получили ранения несколько членов SDF. Предполагается, что налет был совершен джихадистами террористической группировки.

Провинция Идлиб

В южной части Идлиба вновь отмечаются вооруженные столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и радикалов незаконных бандформирований. Информационный портал Masar Press Agency передает, что боевики открыли огонь по зонам дислокации правительственных войск вблизи недавно освобожденного города Аль-Касабия. По информации Twitter-канала (baladinetwork), в качестве ответных действий силы САР нанесли удары по военным объектам противника в районе населенных пунктов Шейх-Мустафа и Кафр-Саджна. Никаких сведений о потерях сторон в живой сие или военной технике пока не поступало.

Провинция Эс-Сувейда

Интернет-портал Halab Today TV сообщает о том, что в Эс-Сувейде поблизости от административного центра провинции произошла перестрелка между сотрудниками органов внутренней безопасности и радикалами неизвестных бандгрупп. Как известно, территория региона был полностью зачищена от боевиков в июле прошлого года в ходе масштабной освободительной операции Сирийской арабской армии (САА), проводившейся при поддержке российских ВКС. Многие военные эксперты полагают, что периодические вылазки джихадистов в провинции связаны с близостью американской военной базы «Ат-Танф», расположенной на юге Хомса. Напомним, в оккупированном США районе — так называемой зоне безопасности — до сих пор сохраняют присутствие радикальные формирования вооруженной оппозиции, а также террористы «Исламского государства», о чем неоднократно заявляли местные активисты.

Провинция Хасака

Новое нападение неизвестных, предположительно из числа боевиков «Исламского государства», произошло в Хасаке. Согласно данным новостного портала Halab Today TV, два бойца «Демократических сил Сирии» (SDF) были ранены в результате обстрела их автомобиля неподалеку от деревни Аль-Хусейн, расположенной к югу от города Маркада.

Кроме того, еще одну вылазку террористы совершили у лагеря для беженцев «Аль-Хол» на юге региона. Патрульная машина курдов подорвалась на мине, заложенной джихадистами, что привело к гибели четырех членов курдской группировки. Несмотря на практически ежедневные налеты подпольных ячеек ИГИЛ, курды продолжают бездействовать, что ставит под угрозу жизни мирного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)