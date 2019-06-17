Сирия, 17 июня. Обстрел «Джейш Аль-Иззы» на севере Хамы привел к возникновению пожаров. Террористы ИГ1 организовали вылазку на юге Ракки. Курды провели серию арестов на востоке Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам боевиков в провинции Латакия.

«Джейш Аль-Изза»: нанесла удары по городу Шейх Хадид на севере Хамы.

«Исламское государство»1: предприняло вылазку на позиции САА в южной части Ракки; подозревается в организации взрыва на севере Хасаки.

Курды: подверглись нападению террористов ИГ северо-западнее Дейр-эз-Зора; провели серию арестов в населенном пункте Ат-Тайяна на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Латакия

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции вновь прибегли к обстрелам территорий, подконтрольных правительственным силам. На этот раз под огнем исламистов оказался населенный пункт Аль-Ушра. Никакой информации о возможных жертвах среди мирных жителей пока не поступало. Несмотря на то, что практически вся территория Латакии находится под контролем Сирийской арабской армии (САА), северные районы провинции на границе с Идлибом пока остаются в оккупации джихадистов незаконных бандгрупп, среди них «Джебхат Ан-Нусра»1*** и запрещенная в РФ «Исламская партия Туркестана», члены которых не перестают провоцировать столкновения на линии соприкосновения сил сторон.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (DeirEzzor24) сообщает о том, что в районе населенного пункта Аль-Мухаймида произошла еще одна вылазка боевиков «Исламского государства». Джихадисты снова открыли огонь по одному из военных объектов «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Данных о потерях со стороны курдов все еще не поступало. Напомним, несколько часов назад неизвестные также совершили нападение на штаб-квартиру SDF в этом районе.

Между тем курдские радикалы продолжают проводить обыски на востоке провинции. Тот же источник передает, что серия арестов прошла в населенном пункте Ат-Тайяна. Ранее также сообщалось о рейдах «демократической армии» в поселении Хаваидж Аль-Бумасиа.

Провинция Ракка

Стало известно о налете боевиков «Исламского государства» на юге провинции Ракка. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) сообщил о том, что группа террористов из 17 человек напала на жителей населенного пункта Тель-Арида к югу от города Ресафа, что привело к гибели семи человек, занимавшихся уборкой урожая пшеницы. Отмечается, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) прибыли на место происшествия в течение получаса, однако налетчикам удалось скрыться. Предполагается, что джихадисты пробрались в освобожденные правительственными силами районы со стороны оккупированных курдами территорий. Как известно, в Северной Ракке, которая контролируются «Демократическими силами Сирии» (SDF), регулярно наблюдаются вылазки террористов.

Провинция Хама

Боевики вооруженной оппозиции не перестают обстреливать позиции Сирийской арабской армии (САА) в прифронтовой зоне на севере Хамы. Как передает информационное агентство SANA News, исламисты группировки «Джейш Аль-Изза», базирующиеся вблизи Кафр-Зеты и Аль-Латамины, открыли огонь по расположениям правительственных подразделений недалеко от города Шейх Хадид. Это привело к возгораниям с сельскохозяйственных районах, прилегающих к населенному пункту. Кроме того, был нанесен ущерб жилым зданиям. В ответ силы Башара Асада нанесли удары по огневым позициям джихадистов вблизи города Кафр-Зета, сообщает Twitter-канал (MasarPressNet). Атака САА привела к потерям в рядах радикалов, а также уничтожению нескольких ракетных пусковых установок.

Провинция Хасака

Еще один взрыв прогремел в провинции Хасака, практически вся территория которой находится под контролем «Демократических сил Сирии» (SDF). По данным информационного портала Halab Today TV, заминированный автомобиль взорвался у опорного пункта так называемой милиции «Асайиш» в квартале Каддур-бек города Камышлы, расположенного в северной части региона. Инцидент привел к гибели и ранению ряда гражданских лиц. Более подробные сведения пока уточняются. Местные активисты обвиняют в случившемся подпольные ячейки «Исламского государства», члены которых практически ежедневно предпринимают вылазки в зонах контроля курдов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)