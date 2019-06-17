Россия с союзниками выдавливает США из Евразии

Саммиты глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе прошли удивительно тихо и спокойно, без каких-либо сенсаций и скандалов.

Даже приуроченная к началу этих международных мероприятий атака «неизвестных сил» на два танкера в Оманском заливе не вызвала какой-то острой реакции: заявления США, Великобритании, Израиля и Саудовской Аравии о том, что ответственность за эти инциденты несет Иран, не были приняты «за отсутствием доказательств» — как говорится, спасибо «делу Скрипалей», после которого «принцип хайли-лайкли» окончательно скомпрометировал себя и данным джентльменам не просто перестали верить на слово, но даже делать вид, что верят.

В двух столицах «постсоветских» республик Центральной Азии по итогам прошедших консультаций приняты соответствующие итоговые документы, президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином (в очередной раз), с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а также с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани — то есть с руководителями всех ключевых азиатских государств, которые по тем или иным причинам категорически несогласны с нынешней политикой официального Вашингтона и его ближайших союзников.

Конечно, в графике Путина нашлось место и для множества других переговоров на высшем уровне. В ходе этих встреч не только обсуждались проблемы и перспективы двустороннего сотрудничества, но и, скорее всего, согласовывалось множество нюансов, необходимых для формирования общей позиции этих государств на мировой арене.

Надо отметить, что в документах двух саммитов оказалась обозначена только небольшая часть достигнутых договоренностей — прежде всего, в сфере борьбы с терроризмом, из которой в перспективе исключаются не-азиатские страны, и в сфере создания зоны «свободной и равноправной торговли», из которой в перспективе исключается американская финансовая система. Нетрудно увидеть, что оба эти решения направлены на «выдавливание» США с азиатского материка, а сама политика официального Вашингтона охарактеризована как агрессивная и дестабилизирующая. Словом, итоги саммитов показали: Владимир Путин, что называется, «съездил не зря».

Очень важна позиция Страны восходящего солнца, этого «непотопляемого авианосца» Америки в Тихом океане. Разумеется, она не была представлена ни в столице Киргизии, ни в столице Таджикистана, но ее присутствие там тоже ощущалось — прежде всего, в свете предстоящего саммита «Большой двадцатки» в Осаке 28—29 июня, а также на фоне состоявшегося накануне рабочего визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран.

Да и про злополучные атакованные танкеры тоже забывать не стоит. Следовательно, геополитический профиль на G20, если за оставшиеся до его открытия дни не случится каких-то форс-мажорных событий, будет выглядеть примерно следующим образом.

Полностью «за» американскую «повестку дня» — сами США плюс Австралия, Великобритания, Канада и Саудовская Аравия.

«За» с оговорками (прежде всего, по Ирану, но не только) — Аргентина, Бразилия, Германия, Италия, Франция, Южная Корея, Япония и Европейский союз.

«Нейтрально» — Индонезия, Мексика и ЮАР.

«Против» с оговорками — Индия и Турция.

Безусловно «против» — Китай и Россия (с Ираном «за скобками» данного формата).

Таким образом, можно сказать, что про какое-то американское доминирование, кульминацией которого был саммит «Большой двадцатки» в Брисбене (Австралия) в ноябре 2014 года, где США и их союзники пытались устроить президенту России самую настоящую обструкцию, в настоящее время речь может идти уже с очень большой натяжкой. Трещины внутри «коллективного Запада» становятся все шире и глубже.

Поэтому главной задачей российско-китайского стратегического союза в Осаке будет не столько прямая конфронтация с Дядей Сэмом в лице Дональда Трампа, сколько дальнейшее перетягивание на свою сторону всех, кто сомневается в адекватности данного «глобального лидера» и в перспективности дальнейшего сотрудничества с ним, — в полном соответствии с евангельским принципом «Кто не против нас, тот с нами». А также — с древними китайскими стратагемами «Наблюдать за огнем с противоположного берега» и «Ловить рыбу в мутной воде».

Конечно, нельзя полностью исключать и варианта каких-то прорывных договоренностей в рамках глобального треугольника США—Китай—Россия, но, исходя из наличных политических тенденций и степени реальной договороспособности Белого дома, их вероятность чрезвычайно низка. Тем не менее, стоит заметить, что уже на ближайшие дни после саммита G20 запланированы встреча Джона Болтона, Николая Патрушева и их израильского коллеги Меира Бен-Шабата в Иерусалиме (30 июня), а также визит Владимира Путина в Италию и Ватикан (3—4 июля).

В целом создается впечатление, что все эти дипломатические и прочие международные маневры уже к осени текущего года могут вылиться в принципиально иной баланс сил на мировой арене и обозначить новые линии конфликтов на нашей планете.