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Новости Сирии

Житель «Эр-Рукбана» рассказал ФАН, как проамериканские боевики вербуют беженцев на юге Сирии

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«Эр-Рукбан»

На протяжении девяти лет правительственные войска Сирийской Арабской Республики борются с международным терроризмом на территории страны. Сейчас почти все районы Сирии находятся под контролем правительства, кроме Заевфратья, зоны деэскалации «Идлиб» и 55-километровой зоны в районе военной базы США «Ат-Танф».

То, что на территории, неподконтрольной официальному Дамаску, располагаются лагеря подготовки боевиков, давно уже ни для кого не секрет. Однако подготовка на этих объектах ведется по разным направлениям. Подробнее – в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Беженцы из «Эр-Рукбана», как никто другой, хорошо знают о существовании таких лагерей и присутствии террористов в них. Ведь прожив в зоне Ат-Танфа не один год, они видели своими глазами весь тот ужас, который там творится.

Карта военных действий в Сирии

Один из беженцев рассказал корреспонденту ФАН, что жил на территории лагеря более четырех лет. Лишь недавно ему удалось сбежать в Иорданию, а потом – через пункт пропуска «Насиб» – назад в родную Сирию. Всем в лагере заправляют боевики. Он поделен на секторы. Герой нашего рассказа жил вначале в одном секторе, а потом его перевели в другой.

Примерно после полугода нахождения в лагере он видел, как за отказ сражаться на стороне боевиков одному из его соседей по палатке отрезали голову, а его детей старше пяти лет забрали и увели. Другой его знакомый Абу согласился примкнуть к радикалам, чтобы спасти семью. Спустя примерно год он снова встретил бывшего приятеля, но уже в качестве боевика. Бывший беженец сам теперь подбирал кандидатов в новобранцы.

Помимо мужчин и детей, в лагере забирали женщин. В основном забирали красивых и молодых, но несколько раз было такое, что забирали тех, у кого не осталось родственников. Скорее всего, из них делали смертников.

Беженцы

Примерно год назад произошел случай, который очень хорошо запомнился нашему собеседнику. В середине дня пришли какие-то иностранцы – то ли американцы, то ли британцы. Боевики выгнали из трех соседних палаток беженцев, занесли какие-то ящики и приказали собрать всех детей старше восьми лет. После в палатки стали по одному затаскивать детей и через минут пять выпускать. Часа через три, забрав 12 детей и погрузив ящики в пикап, боевики уехали.

Интересно было то, что именно происходило в палатке. По рассказам детей, они собирали какую-то мозаику и на экране монитора с помощью джойстика пытались «закатить шарик в ямку». Для чего это делали боевики, нашему рассказчику было непонятно, но потом ему рассказали, что детей, которых тогда отобрали, учили управлять квадрокоптерами. Так боевики приходили регулярно, и всегда кого-то обязательно забирали.

«Мне было очень страшно за свою семью, и я решился на побег. Кстати, в этом мне помог мой знакомый, Абу. Он вывез меня с семьей на границу с Иорданией. Я ему очень благодарен. Абу сказал, что если бы не семья, он никогда не встал бы в ряды боевиков», – поделился наш собеседник.

Проамериканские боевики

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил в комментарии для ФАН, что происходящее в «Эр-Рукбане» – это фактически беспрецедентный образец жестокости и цинизма военных по отношению к мирному населению.

«Там огромное число беженцев удерживается против воли. Они фактически стали заложниками и «живым щитом» для США в оправдание американской оккупации. К тому же, эти люди являются питательной средой для местных бандгрупп. То есть этот район остается очагом постоянной напряженности. Боевики находятся под защитой Пентагона. Поэтому удивительно, что американцы, заявляя о своей борьбе с террористами, делают совершенно противоположные вещи. Притом что у Соединенных Штатов есть возможности, чтобы уничтожить или задержать радикалов-исламистов внутри этой зоны, но они этого не делают. Соответственно, Вашингтон не просто потворствует терроризму, но, более того, намеренно взращивает его», – заметил эксперт.

ВС США в Сирии

В таких условиях у переселенцев, вынужденных существовать в нечеловеческих условиях под гнетом оккупантов, попросту не остается выбора. Ради жизней своих детей и жен многим мужчинам приходится вступать в группировки.

«Чудовищно циничным является и то, что США, насильно удерживая бежавших от войны граждан на захваченной территории, открыто предоставляют их в руки радикалов. В результате беженцы оказались в заложниках один на один с террористами. И там у них нет особой альтернативы: либо они становятся частью отрядов боевиков, либо рискуют быть уничтоженными ими. В такой обстановке обездоленные и без средств к существованию люди становятся легкой добычей для террористов, стремящихся рекрутировать молодежь в свои ряды среди перемещенных лиц для восполнения потерь», – подытожил Владимир Шаповалов.

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Автор: Федеральное агентство новостей (ФАН)
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