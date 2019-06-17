Житель «Эр-Рукбана» рассказал ФАН, как проамериканские боевики вербуют беженцев на юге Сирии

На протяжении девяти лет правительственные войска Сирийской Арабской Республики борются с международным терроризмом на территории страны. Сейчас почти все районы Сирии находятся под контролем правительства, кроме Заевфратья, зоны деэскалации «Идлиб» и 55-километровой зоны в районе военной базы США «Ат-Танф».

То, что на территории, неподконтрольной официальному Дамаску, располагаются лагеря подготовки боевиков, давно уже ни для кого не секрет. Однако подготовка на этих объектах ведется по разным направлениям. Подробнее – в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Беженцы из «Эр-Рукбана», как никто другой, хорошо знают о существовании таких лагерей и присутствии террористов в них. Ведь прожив в зоне Ат-Танфа не один год, они видели своими глазами весь тот ужас, который там творится.

Один из беженцев рассказал корреспонденту ФАН, что жил на территории лагеря более четырех лет. Лишь недавно ему удалось сбежать в Иорданию, а потом – через пункт пропуска «Насиб» – назад в родную Сирию. Всем в лагере заправляют боевики. Он поделен на секторы. Герой нашего рассказа жил вначале в одном секторе, а потом его перевели в другой.

Примерно после полугода нахождения в лагере он видел, как за отказ сражаться на стороне боевиков одному из его соседей по палатке отрезали голову, а его детей старше пяти лет забрали и увели. Другой его знакомый Абу согласился примкнуть к радикалам, чтобы спасти семью. Спустя примерно год он снова встретил бывшего приятеля, но уже в качестве боевика. Бывший беженец сам теперь подбирал кандидатов в новобранцы.

Помимо мужчин и детей, в лагере забирали женщин. В основном забирали красивых и молодых, но несколько раз было такое, что забирали тех, у кого не осталось родственников. Скорее всего, из них делали смертников.

Примерно год назад произошел случай, который очень хорошо запомнился нашему собеседнику. В середине дня пришли какие-то иностранцы – то ли американцы, то ли британцы. Боевики выгнали из трех соседних палаток беженцев, занесли какие-то ящики и приказали собрать всех детей старше восьми лет. После в палатки стали по одному затаскивать детей и через минут пять выпускать. Часа через три, забрав 12 детей и погрузив ящики в пикап, боевики уехали.

Интересно было то, что именно происходило в палатке. По рассказам детей, они собирали какую-то мозаику и на экране монитора с помощью джойстика пытались «закатить шарик в ямку». Для чего это делали боевики, нашему рассказчику было непонятно, но потом ему рассказали, что детей, которых тогда отобрали, учили управлять квадрокоптерами. Так боевики приходили регулярно, и всегда кого-то обязательно забирали.

«Мне было очень страшно за свою семью, и я решился на побег. Кстати, в этом мне помог мой знакомый, Абу. Он вывез меня с семьей на границу с Иорданией. Я ему очень благодарен. Абу сказал, что если бы не семья, он никогда не встал бы в ряды боевиков», – поделился наш собеседник.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил в комментарии для ФАН, что происходящее в «Эр-Рукбане» – это фактически беспрецедентный образец жестокости и цинизма военных по отношению к мирному населению.

«Там огромное число беженцев удерживается против воли. Они фактически стали заложниками и «живым щитом» для США в оправдание американской оккупации. К тому же, эти люди являются питательной средой для местных бандгрупп. То есть этот район остается очагом постоянной напряженности. Боевики находятся под защитой Пентагона. Поэтому удивительно, что американцы, заявляя о своей борьбе с террористами, делают совершенно противоположные вещи. Притом что у Соединенных Штатов есть возможности, чтобы уничтожить или задержать радикалов-исламистов внутри этой зоны, но они этого не делают. Соответственно, Вашингтон не просто потворствует терроризму, но, более того, намеренно взращивает его», – заметил эксперт.

В таких условиях у переселенцев, вынужденных существовать в нечеловеческих условиях под гнетом оккупантов, попросту не остается выбора. Ради жизней своих детей и жен многим мужчинам приходится вступать в группировки.