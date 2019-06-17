Роскомнадзор удалил из соцсетей фейки про драку в Чемодановке

Пенза, 17 июня. Роскомнадзор удалил фейковую информацию по конфликту в Чемодановке. Все сведения, которые Генпрокуратура признала недостоверными, сейчас удалены из соцсетей, заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее провести проверку «вбросов» в Интернете потребовал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. По его словам, в соцсетях массово распространяется ложная информация, и надзорные органы должны это пресечь в соответствии с законом о борьбе с фейковыми новостями.

Как сообщалось ранее, конфликт, переросший в массовую драку, вспыхнул в Чемодановке 13 июня. В результате от полученных травм скончался один 34-летний мужчина, еще один пострадавший находится в реанимации. Кроме того, были ранены еще не менее пяти человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета.

14 июня в Чемодановке прошел народный сход. В нем принял участие и Белозерцев. Чиновник заверил жителей, что все виновники драки будут наказаны. Накануне официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о задержании еще 12 участников массового конфликта в селе. Один из них подозревается в убийстве.

В соцсетях появлялись сообщения о том, что причиной драки стало то, что представители цыганской общины якобы приставали к дочерям местных жителей. При этом президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила в эфире НСН, что причиной потасовки якобы стала ссора детей на пруду, а чемодановцы сами пришли в дом цыган и начали драку.