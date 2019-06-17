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Юрист призвал украинских судей освободить всех политзаключенных

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Юрист призвал украинских судей освободить всех политзаключенных

Москва, 17 июня. Бывший заместитель главы адиминистрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов обратился к украинским судьям с просьбой освободить всех политзаключенных, не дожидаясь отставки генпрокурора Юрия Луценко.

Портнов призвал украинских судей при первой же возможности освободить всех политических заключенных и заложников пятого президента Украины Петра Порошенко. По его мнению, судьям не нужно ждать августовской отставки Луценко.

«Вы живете уже в другой стране. Просто сделайте это», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее замглавы администрации украинского лидера Руслан Рябошапка заявил, что президент Украины Владимир Зеленский просит Раду дать согласие на увольнение генпрокурора. Луценко ответил, что глава государства не имеет права вносить в украинский парламент представление о его увольнении.

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Автор: Данила Копп
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