Фонд защиты национальных ценностей собрал деньги для пересмотра дела Осиповой в США

История российской гражданки Богданы Осиповой абсолютно дикая; Фонд защиты национальных ценностей внимательно следит за ситуацией. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Фонд защиты национальных ценностей собрал деньги для пересмотра дела Богданы Осиповой в Соединенных Штатах. 10 июня родные и близкие объявили о сборе средств на подачу апелляции. Для получения различных выписок и подачи заявления требовалось 3 тыс. долларов, еще 5 тыс. нужны были на услуги адвоката. Таким образом, нужно было 8 тыс. долларов, причем экстренно.

Представители Фонда защиты национальных ценностей 10 июня связались с матерью Богданы Юлианой Филипюк. Нужная сумма была собрана за несколько суток, деньги уже переведены родственникам Осиповой. Сейчас идет процесс подготовки документов.

Ранее суд в Канзасе приговорил Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за якобы похищение ребенка и вымогательство. Более того, предполагается, что после освобождения Осипова в течение 3 лет должна будет находиться под надзором и выплачивать бывшему мужу 18 тыс. долларов судебных издержек.

Как отметил Александр Малькевич, Фонд защиты национальных ценностей действительно собрал необходимую сумму, но при этом старается «не кричать об этом на каждом углу».

«Эта история, конечно, дикая во всех отношениях. Осипову держали 8 месяцев в психиатрической лечебнице в Штатах, на суде она была в кандалах. От нее требуют, чтобы она вернула детей извергу — бывшему мужу. И самая большая беда — всю дорогу она была лишена квалифицированной юридической помощи. А теперь еще для того, чтобы начать отстаивать ее права, нужны были средства. Это, во-первых. Во-вторых, в социальных сетях был брошен клич о сборе средств. И, в общем-то, не откликнулся никто. Видимо, в соцсетях хорошо получается у отдельных товарищей собирать людей на всякие разнообразные акции. А когда нужно собрать по таким меркам небольшую сумму, все сдулись», — пояснил Александр Малькевич.

Глава фонда отметил, что они сами узнали об этой истории из мониторинга социальных сетей. Он отметил, что не удивится, если вдруг где-то напишут, что Фонд защиты национальных ценностей собрал деньги по просьбе какой-нибудь структуры или политической силы.

«Поэтому на всякий случай говорю, что нет — это было наше желание всей командой фонда помочь», — заключил Александр Малькевич.

Напомним, Фонд защиты национальных ценностей собрал 10 млн рублей на оплату услуг адвокатов Марии Бутиной. По словам Малькевича, общая сумма задолженности Бутиной перед адвокатами составляет на сегодняшний день 43 млн рублей.