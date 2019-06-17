СМИ сообщили о переносе сроков введения новых правил автотюнинга в РФ

Москва, 17 июня. Введение жестких правил легализации изменений в конструкции транспортного средства, запланированное на 1 июля текущего года, перенесено на 12 месяцев. Такое решение приняла коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По данным издания «КоммерсантЪ», в частности, запрещается проверять машину в испытательной лаборатории удаленно. Сегодня ряд компаний и фирм выдают заключения по предоставленным автовладельцами фотоснимкам.

Впрочем, такое решение раскритиковали участники рынка, поскольку жителям отдаленных российских регионов пришлось бы приезжать за несколько тысяч километров, чтобы показать свое авто для проверки в лаборатории. Помимо этого, уточняется, что в России насчитывается в общей сложности всего 17 аккредитованных испытательных лабораторий. В ЕЭК выразили надежду, что «испытательная база» будет создана через 12 месяцев.

Согласно новым правилам тюнинга, вносить изменения в конструкцию транспортного средства можно будет после получения разрешения в ГИБДД. Для этого необходимо предоставить документы, в том числе заключение технической экспертизы. Получить такой документ можно лишь в испытательной лаборатории.