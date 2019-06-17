Семь человек пострадали при взрыве газа в казахском Костанае

Нур-Султан, 17 июня. Семь человек получили ранения при взрыве газа в здании станции технического обслуживания в городе Костанай, сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

Инцидент произошел утром 17 июня на улице Лермонтова. В СТО взорвался природный газ, двухэтажное здание обрушилось и загорелось.

Шесть человек из семи пострадавших госпитализировали. Одному человеку оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Оперативные службы отключили электричество и перекрыли газоснабжение этого участка.

Горение было локализовано около 09.30 по московскому времени. В ликвидации последствий взрыва участвовали почти сто человек. Правоохранительные органы выясняют причины происшествия, устанавливают личности пострадавших.

Ранее сообщалось, что 16 июня в Шевченковском районе Киева в жилом районе прогремел взрыв. Правоохранители устанавливают взрывчатое вещество.