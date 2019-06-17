Instagram тестирует новый способ восстановления взломанных аккаунтов

Москва, 17 июня. Разработчики социальной сети Instagram проводят тесты простейшего способа восстановления доступа к взломанным аккаунтам, который позволит защитить пользовательские никнеймы от краж. Об этом пишет портал itzine.ru.

По данным ресурса, в настоящее время испытываемый социальной сетью новый подход применяет специальное приложение для запроса различных видов информации. После этого пользователь получает шестизначный код, а Instagram при этом запретит кибермошенникам использовать коды электронной почты или номера телефона для передачи аккаунта с другого гаджета.

Напомним, в мае сообщалось, что персональные данные миллионов пользователей Instagram утекли в Сеть.