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Instagram тестирует новый способ восстановления взломанных аккаунтов

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Instagram тестирует новый способ восстановления взломанных аккаунтов

Москва, 17 июня. Разработчики социальной сети Instagram проводят тесты простейшего способа восстановления доступа к взломанным аккаунтам, который позволит защитить пользовательские никнеймы от краж. Об этом пишет портал itzine.ru.

По данным ресурса, в настоящее время испытываемый социальной сетью новый подход применяет специальное приложение для запроса различных видов информации. После этого пользователь получает шестизначный код, а Instagram при этом запретит кибермошенникам использовать коды электронной почты или номера телефона для передачи аккаунта с другого гаджета.

Напомним, в мае сообщалось, что персональные данные миллионов пользователей Instagram утекли в Сеть.

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Автор: Сергей Петров
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