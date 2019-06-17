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Россия

Медведев назначил Бабича замглавы Минэкономразвития РФ

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Медведев назначил Бабича замглавы Минэкономразвития РФ

Москва, 17 июня. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении нового заместителя министра экономического развития. Этот пост занял Михаил Бабич.

Ранее Бабич был послом России в Белоруссии. Документ опубликован на официальном сайте кабмина РФ. На новой должности Бабич будет курировать интеграционную работу правительства, в частности, взаимодействие с Евразийской экономической комиссией, СНГ, а также форматом Союзного государства России и Белоруссии.

Преемником Бабича на его старой должности стал Михаил Мезенцев. Указ об этом был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 апреля.

До своего назначения послом Бабич  работал полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе.

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Автор: Игорь Федоров
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