Медведев назначил Бабича замглавы Минэкономразвития РФ

Москва, 17 июня. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении нового заместителя министра экономического развития. Этот пост занял Михаил Бабич.

Ранее Бабич был послом России в Белоруссии. Документ опубликован на официальном сайте кабмина РФ. На новой должности Бабич будет курировать интеграционную работу правительства, в частности, взаимодействие с Евразийской экономической комиссией, СНГ, а также форматом Союзного государства России и Белоруссии.

Преемником Бабича на его старой должности стал Михаил Мезенцев. Указ об этом был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 апреля.

До своего назначения послом Бабич работал полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе.