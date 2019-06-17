Три человека погибли во время стрельбы на рынке в Азербайджане

Баку, 17 июня. Четыре человека погибли и восемь пострадали во время стрельбы на одном из рынков на западе Азербайджана. Как передает агентство Report.Az, инцидент произошел в селе Беюк Кесик.

По данным издания, среди погибших — двое детей.

«На месте происшествия погибли мать и двое детей, а также работавший там продавец», — передает корреспондент издания с места событий.

По информации СМИ, стрельбу на рынке открыл мужчина, недавно вышедший на свободу. Причиной инцидента могла стать кровная вражда между семьями, уточняет агентство. По факту происшествия идет расследование.

Отмечается, что пострадавшие были доставлены в Агстафинскую центральную районную больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.