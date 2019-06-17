Эксперт рассказал, как французские СМИ вмешиваются в политический процесс в ДРК

Радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян уверен, что французские СМИ намеренно портят политический имидж Мартену Файулу.

Ранее бывший кандидат в президенты Демократической республики Конго (ДРК) Мартен Файулу сообщил, что информационное агентство Le Monde опубликовало с ним поствыборное интервью, в котором он якобы высказался против другого кандидата Моиза Катумби. Однако такого не происходило в реальности.

15 июня 2019 года в своем микроблоге на Twitter Мартен Файулу опроверг соответствующую информацию и обвинил журналистку Le Monde Джоан Тилуин в том, что она публикует фейковые интервью, чтобы посеять раздор внутри оппозиционной коалиции «Ламука».

Та в свою очередь ответила ему, что с точностью передала его слова. Ее при этом поддержал главный редактор Le Monde Afrique.

Je n'ai pas accordé d'interview à Joan Tilouine. Nous avons échangé à bâton-rompu en marge des obsèques de feu Président E. Tshisekedi. Son papier est suspect et tendancieux, avec des contre-vérités visant à semer la discorde au sein de Lamuka. Rien n'y fera. Lamuka est un esprit — Martin Fayulu (@MartinFayulu) 15 июня 2019 г.

Представители французского агентства сообщили, что договорились об интервью за день и представители Файулу не возражали против этого. После чего, как заявляет Тилиун, она расшифровала полученное интервью «слово в слово». В поддержку своей коллеги выступил главный редактор Le Monde Afrique, которая заявила, что «была свидетелем просьбы Джоан Тилуин об интервью с Мартеном Файулу».

Комментируя сообщение Файулу, российский радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что в настоящее время «мировая общественность может наблюдать деградацию западной журналистики».

«Конечно, у нас в России происходит то же самое: у меня вон недавно вышло «эксклюзивное интервью» с людьми, которых я никогда в жизни не видел — и, разумеется, я ничего (комментариев. — Прим. ФАН) им не давал. Они взяли [материал] просто из эфира «Вестей», порезали и выдали за свой собственный эксклюзив. Такое происходит повсеместно: люди ленятся, не хотят работать, прикладывать силы, стараются быстрее что-то сделать — и о качестве они даже не думают. Однако тут все происходит во время поствыборной жизни в ДРК, и тут не может не быть политики, черного пиара», — заявил эксперт.

Проблема в том, что сотрудники Le monde намерено исказили интервью Мартена Файулу, пытаясь испортить его политический имидж. Вот такими провокационными статьями французские журналисты намерены заложить на будущее «информационную бомбу» под кресло Файулу. Если он захочет вновь попытаться занять кресло президента страны, ему могут припомнить этот скандал, в котором он, по сути, является жертвой.

«Французы не первый раз этим занимаются, у них это давно распространенное явление, и поэтому ничего удивительного тут, к сожалению, нет. Таковы правила 2019 года. Если есть выборы — значит есть люди, заинтересованные в том, чтобы прошли определенные кандидаты. Все очень просто. Значит, на этот процесс надо влиять через подобного рода черные технологии, это зачастую проще всего сделать через СМИ. Потому что о том, что интервью вышло, знают все, — а о том, что есть какое-то опровержение, будут знать уже гораздо меньше людей, и вообще это никого интересовать уже не будет», — заключил политический аналитик.

Напомним, что январе в Конго прошли президентские выборы, по итогам которых страну возглавил Феликс Тшисекеди. Президент РФ Владимир Путин поздравил своего коллегу с избранием и выразил надежду на то, что его работа будет способствовать укреплению сотрудничества между Конго и Москвой.