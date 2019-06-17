Москва, 17 июня. Российские энергетические компании сами обеспечивают защиту своих информационных систем и от них не поступало информации об атаках, сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Ранее американские средства массовой информации со ссылкой на New York Times сообщили, что специальные службы США участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Американский президент Дональд Трамп опроверг эту информацию, назвав авторов статьи «врагами народа». Он уточнил, что публикация подобной «неправдивой истории» является «фактически государственной изменой некогда великой газеты». В редакции New York Times ответили главе государства, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом публикации до ее выхода.

Минэнерго ответило на статью New York Times о кибератаках США на Россию. Как уточнили в российском ведомстве, государственные информационные ресурсы защищают компетентные органы, большинство критически важных субъектов энергетики подключены к государственной системе защиты. Как пишет РИА Новости, в Минэнерго добавили, что энергетические компании в России самостоятельно обеспечивают защиту своих информационных ресурсов от атак из других государств. В ведомстве подчеркнули, что информации об атаках на объекты энергетики не поступало.

Ранее издание The National Interest назвало бомбардировщик Ту-22М3М ВКС РФ «неприятным сюрпризом» для американских военно-морских сил. Об этом писала Газета.ru.

Также сообщалось, что Россия и Соединенные Штаты в полном объеме соблюдают соглашение о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Напомним, ДСНВ-III был подписан в 2011 году и остается в силе в течение 10 лет, то есть до 2021 года. Его можно продлить не более чем на пять лет по обоюдному согласию сторон. Документ обязывает стороны сокращать ядерные арсеналы и обмениваться о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что выход из ДСНВ любой из сторон сломает всю действующую международную систему контроля над вооружениями, которая в общественном сознании стран Запада утратила значимость из-за отсутствия ядерных конфликтов.