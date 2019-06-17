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Илон Маск удалил аккаунт в Twitter

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Илон Маск удалил аккаунт в Twitter

Вашингтон, 17 июня. Глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что удалил свой аккаунт в Twitter.

«Только что удалил свой аккаунт в Twitter», — написал Маск в микроблоге.

После сделанной записи об удалении аккаунта его имя сменилось на Daddy DotCom, отметила «Газета.ру». При этом страница популярного предпринимателя в настоящий момент доступна для пользователей.

Илон Маск удалил аккаунт в Twitter

Ранее у Маска неоднократно возникали проблемы из-за своих публикаций в Twitter. Так, комиссия США по ценным бумагам и биржам судилась с инженером, заявляя, что он нарушил условия соглашения с регулятором, опубликовав важные сведения о компании в Twitter без предварительного согласования.

Напомним, согласно правилам Twitter пользователь не может удалить свой аккаунт, его можно только деактивировать. В этом случае просмотр страницы с публикациями будет недоступен. В течение 30 дней после деактивации юзер может восстановить доступ к микроблогу.

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Автор: Данила Копп
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