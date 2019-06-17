В столице завершилась театральная неделя «Фабрики Станиславского». ФАН-ТВ

В столице завершился II фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского». За неделю были показаны 12 спектаклей, представляющих русский психологический театр. Важной особенностью фестиваля стала его образовательная программа. По окончании показов студенты вместе с критиками разбирали постановки, а закрытие фестиваля и вовсе прошло в формате «Импровизационного баттла».

«Актерские игры, которые позволяют раскрепощаться и не думать о том, как ты выглядишь. Здесь самое ценное то, когда мы смотрим на студентов, — и кто-то из них более умелый, кто-то уже начинающий артист, — но в этот момент, когда они выполняют задачу, они не думают. Мы видим их настоящими: настоящий азарт, настоящие глаза, настоящая эмоция. Вот это самое ценное: живой театр и живая импровизация», — говорит художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.

Лауреатам фестиваля и обладателям бюста Константина Станиславского «Верю!» из бисквитного фарфора за лучшую женскую роль стала актриса Свердловского академического драматического театра Ирина Ермолова за роль Аркадиной в спектакле «Чайка». Аналогичную мужскую награду получил ее коллега по сцене – Александр Баргман за роль Тригорина. Лучший актерский состав получил памятную награду в виде тарелки – спектакль «Ревизор» театра «Суббота» из Санкт-Петербурга отметили за лучший коллектив.