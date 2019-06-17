Трамп попросил помощника покинуть Овальный кабинет из-за кашля во время интервью

Вашингтон, 17 июня. Президент США Дональд Трамп попросил своего помощника Мика Малвейни выйти из Овального кабинета, потому что тот кашлял во время его интервью. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на расшифровку программы телеканала ABC.

По данным СМИ, инцидент произошел во время интервью Трампа Джорджу Стефанопулосу с телеканала ABC. Когда президенту США задали вопрос о его налоговой декларации, за кадром кто-то начал кашлять.

«Мне это не нравится, вы знаете, мне это не нравится. Если вы собираетесь кашлять, пожалуйста, покиньте помещение. Вы просто не можете, вы просто не можете кашлять», — сказал Дональд Трамп.

Телеведущий Джордж Стефанопулос уточнил, что слова Трампа были обращены к исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни.

Фрагмент из этого интервью также опубликовал в своем аккаунте в Twitter радиоведущий Мэтт Беван.

Main reason I don’t work in Trump’s White House is because of my asthma. I cough all the time and Trump won’t abide coughing. pic.twitter.com/eLIakS9VqN — Matt Bevan ???? (@MatthewBevan) 17 июня 2019 г.

Напомним, Трамп обвинил в государственной измене газету New York Times после того, как издание опубликовало материал, в котором говорилось об усилении кибератак Соединенных Штатов на энергосистему России. В статье говорилось, что спецслужбы США пытаются внедрить вредоносное программное обеспечение в российскую энергетическую систему, с помощью которой могут саботировать работу некоторых деталей энергосистемы.