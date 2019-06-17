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Премьер Дагестана примет участие в прямой линии с Путиным

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Премьер Дагестана примет участие в прямой линии с Путиным

Махачкала, 17 июня. Премьер-министр Дагестана Артем Здунов примет участие в прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня, но не будет заменять главу республики Александра Васильева.

Об этом заявила помощница Здунова. Она напомнила, что председатель дагестанского правительства участвовал в прямой линии с Путиным и в прошлом году.

«А по поводу того, что он заменит Васильева или нет — этой информацией никто не владеет», — уточнила собеседница агентства РИА Новости.

Ранее стало известно, что глава Дагестана Александр Васильев госпитализирован в Москве. Причиной стало воспаление легких. В период лечения Васильева от пневмонии его обязанности будет исполнять Здунов.

Уже 17-я по счету прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня в 12.00 по московскому времени. Как правило, общение главы государства с россиянами проходит в выставочном комплексе Гостиный двор в Москве. Однако, где пройдет прямая линия в этом году, пока неизвестно.

Трансляцию прямой линии будут вести ведущие федеральные телеканалы и радиостанции. За текстовой трансляцией можно будет следить в том числе в Twitter всех ведущих отечественных и зарубежных русскоязычные СМИ. Федеральное агентство новостей также будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

 

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Автор: Игорь Федоров
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