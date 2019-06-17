Россиянин утонул в запретной для купания зоне в Таиланде

Бангкок, 17 июня. Путешественник из России утонул в запретной для купания зоне в восточной тайской провинции Трат. Об этом пишет в понедельник ресурс Thaiger.

По данным портала, инцидент случился в воскресенье​​​. Россиянина нашли в 300 метрах от берега. Позже в местном медицинском учреждении сообщили, что 50-летний мужчина скончался. Российское посольство было уведомлено.

По словам супруги погибшего, они остановились в гостинице в двух километрах от места происшествия. Она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что ее мужа ударила большая волна, после чего его унесло далеко от берега.

Тайская полиция предупреждает туристов, что на пляжах, где установлены красные флаги, нельзя купаться во время сезона муссонов.

В конце мая российский турист утонул в озере в Финляндии. Сообщалось, что по водоему плыли трое мужчин из РФ, в какой-то момент их лодка перевернулась. Двое мужчин смогли самостоятельно добраться до берега, третий — утонул.