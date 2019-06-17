В МИД РФ ответили на обвинения ЕС в причастности Москвы к «мигрантскому хаосу»

Москва, 17 июня. Деградация аналитического центра ЕС, который ранее обвинил Россию в «хаосе и беспорядке», не может не вызывать сожаления, передают СМИ слова источника в МИД РФ.

Источник РИА Новости отметил, что институт продолжает показывать «весь набор симптомов патологической зависимости от превалирующей на Западе политической конъюнктуры». Вкрапления пропагандистских штампов, которые присутствуют в докладе центра, например, «о хаосе и беспорядке, проникающем из России», возмутили представителя МИД России.

«Деградация аналитического центра, призванного снабжать руководство ЕС объективной информацией о происходящем в мире, не может не вызывать сожаления», — приводит РИА Новости слова источника.

Представитель дипведомства также обратил внимание на то, с какой легкостью Евросоюз ставит Россию в один ряд с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1.

«С удивительной легкостью и, разумеется, не утруждая себя приведением каких-либо доказательств (их попросту не существует), авторы записывают Россию в один ряд с головорезами из ИГИЛ1 как пособника нелегальной миграции в страны ЕС», — добавил он.

Ранее аналитик из Института исследований в сфере безопасности ЕС (EUISS) представил доклад по вопросам миграции. Он голословно обвинил Москву в «хаосе и беспорядке», в котором, отметим, ЕС погряз еще пять лет назад из-за кризиса нелегальных мигрантов.

1 Организация запрещена на территории РФ.