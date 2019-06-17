Модный дизайнер назвала лучшие женские образы «Кинотавра»

Сочи, 17 июня. Модный дизайнер одежды Ксения Князева оценила наряды, которые звезды выбрали для церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Эксперт назвала лучшие женские образы мероприятия.

По мнению Князевой, многие актрисы были одеты на церемонии достаточно стильно. Однако предпочтение дизайнер отдала платью канареечного цвета, в котором на «Кинотавре» появилась Равшана Куркова. Князева отметила, что выбранный актрисой цвет является очень сложным. По словам эксперта, такой оттенок будет выгодно смотреться далеко не на каждом. Куркова выглядела в ярком платье идеально, поскольку цвет наряда прекрасно сочетался со смуглой кожей актрисы.

«Платье довольно простое, акцент сделан исключительно на элегантный корсет и на струящуюся юбку, которая эффектно разлетается на ветру», — рассказала Князева.

По мнению эксперта, одним из лучших женских образов вечера стал также наряд российской актрисы Елены Подкаминской. Князева подчеркнула, что дизайнер явно проявил фантазию при создании платья. Огромный цветок, расположившийся посередине белого наряда, хорошо сочетается с общей фактурой. Именно поэтому образ Подкаминской получился очень легким и нежным, а сама актриса, по мнению Князевой, напоминала в платье лесную фею из сказки.

Кроме того, дизайнер выделила платье актрисы Екатерины Шпицы. Ее наряд напомнил образы, в которых предпочитает выходить в свет американская звезда Леди Гага. Князева отметила, что платье Шпицы является эксклюзивным, а изготовлен наряд наверняка был вручную. Однако дизайнера немного смутило, что платье давит в области груди, пишет «ИнфоРеактор». При достаточно глубоком декольте это могло стать причиной неприятного конфуза.

Ранее Газета.ru опубликовала список худших нарядов «Кинотавра». В список попали образы Марии Кожевниковой, Ольги Сутуловой, Анны Чуриной и Марии Зыковой.

Напомним, лучшим фильмом 30-го «Кинотавра» стала кинокартина Бориса Акопова «Бык». Работа является дебютной для молодого российского режиссера.