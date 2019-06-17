Китайские эксперты восхитились «дерзкими сигналами» России против НАТО

Пекин, 17 июня. Китайский информационный портал Sohu опубликовал статью об «опасных для НАТО маневрах» Балтийского флота. Азиатские эксперты считают, что лишь «столь дерзкие сигналы» могут быть эффективны против Североатлантического альянса.

В статье китайского информационного портала идет речь о недавних учениях в Балтийском море, в рамках которых российские береговые ракетные комплексы (БРК) «Бал» и «Бастион» уничтожили отряд кораблей условного противника. Кроме того, военные отработали защиту морского побережья Калининградской области.

По мнению китайских экспертов, Балтийский флот провел «дерзкие, но весьма эффективные» маневры в вопросе противодействия Североатлантическому альянсу. Дело в том, что 9 июня в Балтийском море стартовала подготовка ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2019. В мероприятиях принимают участие 18 стран-членов НАТО, в том числе Германия, Дания, Бельгия, Испания, Литва, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, США, Турция, Эстония, Франция, Финляндия, Швеция и Великобритания. В учениях задействованы 44 военных корабля, 40 самолетов и вертолетов, а также около 12 тысяч военнослужащих.

Как пишет Sohu, РФ подала НАТО очевидный сигнал, который точно не останется без внимания, поскольку российские системы представляют собой новое поколение БРК. Комплексы береговой обороны способны поражать как морские, так и сухопутные цели на расстоянии до 300 километров, отмечает «ПолитРоссия». Кроме того, БРК «Бал» подходит для применения модернизированной ракеты Х-35 «Уран».

«Она считается самой совершенной в мире противокорабельной ракетой», — отмечает Sohu.

Кроме того, российские военнослужащие в Калининградской области отработали нанесение условных ракетных ударов с использованием комплексов «Искандер». Также солдаты тренировались выходить из-под ответного удара условного противника.