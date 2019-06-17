В Минтруде отреагировали на предложение регионов РФ по борьбе с бедностью

Москва, 17 июня. Российские регионы могут самостоятельно устанавливать критерии и параметры при назначении мер социальной поддержки малоимущим гражданам, эти нормы вводятся для совершенствования механизма оказания поддержки. Об этом заявили в понедельник в министерстве труда и социальной защиты РФ.

По данным ведомства, руководители регионов в пределах своих полномочий при решении вопросов социальной поддержки отдельных категорий граждан могут устанавливать законами и другими нормативными правовыми актами субъекта РФ критерии нуждаемости, передает РИА Новости.

Кроме того, в министерстве отметили, что критерием нуждаемости для получения социальной поддержки главным образом является условие, по которому средний доход семьи не должен превышать однократной или двукратной величины прожиточного минимума, установленной в отдельно взятом регионе.

Регионы работают над введением норм нуждаемости для получения соцподдержки, а также модернизацией инструмента предоставления мер соцподдержки с учетом таких критериев, уточнили в Минтруде.

Ранее «Известия» сообщили, что в рамках тестового проекта по борьбе с бедностью региональные власти предлагают корректировку критериев нуждаемости.