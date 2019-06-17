Курс биткоина превысил отметку в 9 тыс. долларов впервые более чем за год

Москва, 17 июня. Курс биткоина в воскресенье поднялся выше отметки в девять тысяч долларов, что произошло впервые с мая 2018 года. Согласно данным CoinDesk, стоимость криптовалюты в воскресенье, 16 июня, достигала 9385 долларов.

Курс биткоина превысил отметку в девять тысяч долларов впервые более чем за год. В понедельник биткоин немного снизился и торгуется на уровне 9141,17 долларов. Таким образом, за последние 30 дней биткоин подорожал на 22%. Он также увеличился в цене на 142% с начала 2019 года.

Отметим, в конце февраля 2019 года Верховный суд России признал биткоин средством отмывания денег: суд внес понятие «криптовалюта» в постановление по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем. То есть статьи 174 и 174.1. УК РФ о легализации преступных доходов должны распространяться и на виртуальную валюту.

Как отметил судья Верховного суда РФ Александр Червоткин, международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег заявила о срочной необходимости принять скоординированные странами-участницами организации меры, чтобы предотвратить использование виртуальных активов в преступных целях. По словам судьи, в российской судебной практике уже есть примеры дел об использовании криптовалюты.

В разъяснении пленума Верховного суда РФ также отмечается, что предметом преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ об отмывании денег, могут стать и денежные средства, преобразованные из криптовалюты, которая была приобретена в результате совершения преступлений.

Ранее председатель комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев призвал запретить криптовалюту по всему миру. По его словам, криптовалюты не должно быть, а тех, кто работает на этом рынке, необходимо преследовать как спекулянтов.

Напомним, что недавно в Китае местная Нацкомиссия по развитию и реформам внесла майнинг криптовалюты в список сфер деятельности, которые необходимо ограничить либо устранить, поскольку это приводит к сложностям в юридической сфере, а кроме того, создает проблемы с безопасностью и угрожает окружающей среде. Ранее в КНР неоднократно критиковали биткоины из-за запредельно высокого потребления электричества: одна майнинговая сеть расходует энергии больше, чем 20 европейских государств.