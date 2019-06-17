Стало известно, за что принц Гарри отчитал Меган Маркл на дне рождении Елизаветы II

Лондон, 17 июня. Специалист по чтению по губам расшифровал приказы, которые принц Гарри отдавал своей жене Меган Маркл на дне рождении Елизаветы II.

Инцидент, взволновавший британские таблоиды, произошел на балконе Букингемского дворца, где королевское семейство приветствовало Елизавету и собравшуюся публику. В Сети был опубликован ролик, на кадрах которого видно, что Меган стоит позади принца Эндрю, но впереди принца Гарри.

В какой-то момент он отвернулся от жены, чтобы переброситься с кем-то парой фраз, Меган, решив подключиться к беседе, повернулась к публике спиной. Именно тогда Гарри что-то сказал ей явно приказным тоном.

Приказы принца расшифровал специалист по чтению по губам. Эксперт объяснил, что сначала принц сказал: «Повернись». Но Меган проигнорировала это указание и продолжала смотреть на Гарри. Тогда он добавил: «Смотри». После второго приказа Маркл повернулась лицом к публике.

Ранее портал «Дни.ру» сообщал, что Меган Маркл, по мнению историка королевской семьи, пользуется большим влиянием на своего мужа, становясь все боле могущественной. При этом в отношениях принца Уильяма и его жену Кейт Миддлтон все совсем иначе.