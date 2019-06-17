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Названы самые популярные мотоциклы в России

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Названы самые популярные мотоциклы в России

Москва, 17 июня. Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг самых популярных марок мотоциклов на отечественном рынке за май.

По данным экспертов, самой продаваемой маркой среди мотоциклов стал BMW. За прошлый месяц было продано 365 мотоциклов.

На второй строчке Racer с показателем в 296 мотоциклов. Тройку лидеров замыкает Bajaj с 200 реализованными мотоциклами. В топ-5 также попали Harley-Davidson (196) и Honda (162).

В прошлом месяце в России купили 2151 мотоцикл, что на 14,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Автор: Данила Копп
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