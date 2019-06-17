Военные РФ в Сирии зафиксировали 14 нарушений в Латакии, Хаме и Алеппо

Дамаск, 17 июня. Российские наблюдатели за прошедшие сутки зафиксировали 14 случаев нарушения режима прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике, турецкие — 23. Об этом сообщается в информационном бюллетене, опубликованном в понедельник на сайте Минобороны России.

По данным военного ведомства, российские военные за прошедший день зафиксировали 14 случаев стрельбы в провинциях Латакия, Хама и Алеппо.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 23 случая стрельбы в провинциях: Алеппо — 15, Латакия — один, Хама — семь», — следует из документа.

В оборонном ведомстве уточнили, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную миссию в провинции Дамаск.

В Минобороны добавили, что за прошедшие 24 часа соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

Накануне РФ и Турция зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Сирии.